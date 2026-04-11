TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in oyuncu kadrosu, Ankara’da gerçekleştirilen Trabzon Günleri etkinliği kapsamında hayranlarıyla buluştu. Etkinlikte yoğun ilgi gören ekip, sevenleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirirken, program boyunca renkli anlar yaşandı.

Etkinliğe katılan isimler arasında dizide “Eleni” karakterini oynayan Ava Yaman da yer aldı. Yaman, burada basın mensuplarına verdiği röportajda kendisi hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

“BU DA BENİM ÖZGÜRLÜĞÜM”

Ava Yaman, sosyal medyadaki eleştiriler ve yorumlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Paylaşımlarımda kıyafetlerim ya da fotoğraflarım hakkında yorumlar yapılıyor. Ben ise oyunculuğum ve sesimle anılmak isterim. Özgürlük var deniyor. Bu da benim özgürlüğüm değil mi?”

Ava Yaman katıldığı bir davette kombiniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

“OLDUĞUM KİŞİ OLARAK NEFRET EDİLMEYİ TERCİH EDERİM”

Genç oyuncu, açıklamalarının devamında sanat dünyasındaki yolculuğuna da değinerek, sektöre yeni adım attığını ve bu süreçte öğrenmeye devam ettiğini belirtti. Yaman, konuşmasının sonunda ise Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’e atfedilen şu sözleri dile getirdi:

“Olmadığım biri olarak sevilmektense, olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim. Sektörde yeniyim, öğreniyorum ama çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Etkinlik kapsamında oyuncuların hayranlarıyla buluşması, Trabzon Günleri organizasyonuna olan ilgiyi artırırken, Ava Yaman’ın açıklamaları da övgü topladı.

