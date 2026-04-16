1844 yılında kurulan ve Türkiye pazarına 2018 yılında giren Magdeburger Sigorta ile ilgili önemli bir karar alındı. Mali bünye zafiyetini gideremeyen şirketin, yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisi geçici olarak durduruldu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Magdeburger Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisinin sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar geçici olarak durdurdu.

MALİ BÜNYE ZAFİYETİ...

SEDDK'nin Magdeburger Sigorta AŞ'ye ilişkin yaptığı açıklamada, bu şirkete yönelik SEDDK tarafından alınan tedbirler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "İlgili mevzuat kapsamında bir süredir yakın izlemeye alınmış olan ve uygulanan kademeli tedbirlere rağmen mali bünye zafiyetini gideremeyen Magdeburger Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisi sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Söz konusu sigorta şirketinin daha önce düzenlemiş olduğu poliçelere ilişkin başta hasar tazmini olmak üzere sigortalılara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Kurumumuz, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak ve sektörün güvenilir, istikrarlı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.

1844'TE KURULDU, 2018'DE TÜRKİYE'YE GELDİ

1844 yılında Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan ve Avrupa'nın en köklü sigorta devlerinden biri olarak kabul edilen Magdeburger Sigorta, 2018 yılında Türkiye sigortacılık pazarına giriş yapmıştı. Bor Holding bünyesine katılmasıyla birlikte Türkiye'deki faaliyetlere başlayan şirket, asırlık küresel tecrübesini yerel sermayenin dinamizmiyle birleştirerek sektördeki konumunu kısa sürede sağlamlaştırdı.

Özellikle spor dünyasına verdiği geniş kapsamlı sponsorluk destekleriyle marka bilinirliğini artıran kurum, Türkiye genelindeki yaygın acente ağıyla elementer sigortacılık branşlarında hizmet vermeye devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası