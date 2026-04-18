Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, sıcak gelişmeler yaşandı. Doku’nun eski sevgilisi Zaynal Abakarov’un şüpheli davranışları, olayın soruşturmasını etkiledi. Peki, Gülistan Doku’ya ne oldu? İşte Gülistan Doku olayının geçmişi...

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyası haftabaşında yeniden açıldı. 13 gözaltı kararıyla yeniden gündeme gelen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kayıp başvurusunun ardından geniş çaplı arama çalışmaları yapılmış, ancak sonuç alınamamıştı. Aile, medyada yayımlanan intihar iddialarını reddetmiş, Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu. Son gelişmelerle birlikte olayda 13 kişi gözaltına alındı ve soruşturmaya devam ediliyor.

Gülistan Doku olayının geçmişi! Gülistan Doku’ya ne oldu?

GÜLİSTAN DOKU NE ZAMAN, NASIL KAYBOLDU?

Doku ailesi, 6 Ocak 2020 tarihinde Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Polis ekipleri, Doku’nun yakın çevresiyle görüşmeler yaparken, telefon sinyalleri ve şehir genelindeki MOBESE görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda, Gülistan’ın Atatürk Mahallesi’ndeki minibüs durağından üniversite yönüne giden araca bindiği, ancak kampüse ulaşmadığı tespit edildi.

7 Ocak 2020’de İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda arama çalışmaları başlatıldı. Aile üyeleri, Gülistan’ın kaybolmadan bir gün önce eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, ile tartıştığını ve bu sırada fiziksel müdahaleye maruz kaldığını ifade etti. Yapılan incelemeler, bu iddiaların gerçek olduğunu ortaya koydu.

Ekipler, telefon sinyallerine dayanarak arama faaliyetlerini Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırdı. Olaydan yaklaşık on gün sonra ortaya çıkan kamera kayıtlarında ise Gülistan’ın, Abakarov’un çalıştığı kafeye gittiği ve burada ikili arasında tartışma yaşandığı görüldü.

İNTİHAR İDDİASI YALANLANDI

Zeinal Abakarov'un Asayiş Şube’de görevli üvey babası Engin Yücer, sosyal medya hesabından Gülistan Doku’nun intihar ettiği iddiasına dair bir fotoğraf paylaştı ve bunun dosyada bulunduğunu belirtti. Ancak savcı, dosyada böyle bir bilginin olmadığını söyledi. Doku ailesi bunun üzerine suç duyurusunda bulundu.

Tarihler 21 Temmuz 2020’yi gösterdiğinde bilirkişi raporu savcılığa gönderildi. Raporda yer alan görüntülerde Abakarov’un Gülistan Doku’yla “ihtar ve ikaz eder biçimde fazlaca ısrarcı şekilde konuştuğu” belirtildi.

ÜVEY BABASI İHRAÇ EDİLDİ

Engin Yücer, 8 Ağustos 2020’de Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etti. Yücer, soruşturma belgelerine erişiminin olduğunu göstermek için Gülistan Doku’nun ilaç reçetesi ve hastalığına dair belgeleri Aygül Doku ile paylaştı. Bu olayın ardından Yücer hakkında, Gülistan Doku soruşturmasını ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Bu soruşturma ve dava nedeniyle Yücer’in sosyal medya hesapları incelenirken ortaya çıkan detaylar, soruşturmanın genişletilmesine yol açtı. Yücer’in 2018’de Rize Emniyet Müdürü’nü öldüren trafik polisini öven paylaşımları olduğu ortaya çıktı. Yücer, hem Doku soruşturmasındaki bilgileri ifşa ettiği, hem de Rize Emniyet Müdürü hakkındaki paylaşımları nedeniyle, 22 Ocak 2021’de polislikten ihraç edildi.



GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDAKİ SON GELİŞMELER

Gülistan Doku’nun ailesi 24 Ocak 2024’te Abarakov’un tutuklanması ve Yücel’nin şüpheli sıfatıyla dosyaya girmesi talebinde bulundu. Aile ayrıca dönemin valisi Tuncay Soyel hakkında "görevi kötüye kullanmaktan" suç duyurusunda bulundu.

Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Zaynal Abarakov‘un da bulunduğu 13 kişi 13 Nisan 2026’da gözaltına alındı.



