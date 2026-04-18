Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bundan önce de yol kazaları yaşadıkları ama hepsinden güçlü şekilde çıkmayı başardıklarını söyledi. "Galatasaray'ın DNA'sında kazanmak var. Gücümüzü dosta ve düşmana göstermenin zamanı" diyerek, camiaya birlik beraberlik çağrısı yapan Özbek, finansal tablo hakkında ise " Ligimizde rekabet ettiğimiz kulüpler arasında kâr açıklayan tek kulübüz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda Başkan Dursun Özbek, Süper Lig yarışı ve mali konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylarla ilgili başlayan Özbek, "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim olaylar nedeniyle derin üzüntü içindeyim. Hayatını kaybeden değerli öğretmenime ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kulübümüzün eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu’nun vefatıyla ilgili derin üzüntü içindeyiz. Defin esnasında ailenin yanında bulunduk. Kendisini saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Dursun Özbek

"BU KUPALAR UĞUR GETİRECEK"

Toplantıyı kazanılan kupalarla yaptıklarını ifade eden Galatasaray Başkanı, "Bunun keyfini yaşıyoruz. İki kupalı divan toplantısında bir adayız. CEV Cup Kupası’nı kazanan kadın voleybol takımımız ve European Aquatics Challenger Cup 8’li final şampiyonu Erkek Sutopu Takımımız da aramızdaydı. Bu önemli başarılarda emeği geçen oyuncularımızı, teknik ekibimizi, çalışanlarımızı, yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Aynı gün aynı saatte üç önemli maçımız vardı. Üçünde de taraftarımızın desteği galibiyetlerimizde büyük rol oynadı. Onlara da teşekkür ederim. Kadın basketbol takımımız kazanarak Euroleague finaline yükseldi. Pazar günü final maçı var. Bu kupayı bir kere kazandı, ikinci defa kazanacağımıza da yürekten inanıyorum. Takımımıza güveniyorum. Erkek basketbolda NBA Europe projesiyle ilgili görüşmelerimiz verimli bir şekilde devam ediyor. Umuyorum bu projede yakında zamanda güzel haberler vereceğim. Amatör şubede sene başında önemli hedefler koymuştuk. Bunları gerçekleştirdiğimiz için çok sevinçliyim. Kupa sezonunu açtık. Bu kupaların uğur getireceğine ve yeni kupaların da yolunu açacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIM TAM"

Futbol takımının 26'ncı şampiyonluk hedefine doğru ilerlediğini vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu akşam Ankara’da önemli maça çıkıyoruz. Takımımızın şampiyon olacağına inancım ilk günden beri aynı. Galatasaray, tüm camiasıyla onların arkasındadır. Desteğini vermeye devam edecektir" sözlerini sarf etti.

Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk

"KAR AÇIKLAYAN TEK KULÜP GALATASARAY"

Galatasaray Sportif A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporuyla ilgili bilgi veren Özbek, "Bu 9 aylık dönemi 15 milyar TL hasılat, 734 milyon TL kârla kapattık. Ligimizde rekabet ettiğimiz kulüpler arasında kâr açıklayan tek kulüp Galatasaray. İki rakibimizin toplamından daha fazla hasılata ulaştık. Bu başarıya ulaşmamızda verdikleri destek için Galatasaray camiasına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"NAKLEN YAYIN GELİRİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Önemli iki konuya dikkat çeken Özbek, "Önümüzdeki dönemde geliştirilmesi gereken alanlardan biri direkt kontrolümüzde olmayan naklen yayın gelirleri. Şu anda düşük seviyede. Diğer bir konuda kulübün dünyada yeni pazarlara açılarak gelirlerini arttırmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu iki konu için çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

TEMEL ATMA TÖRENİ 23 NİSAN'DA

Aslantepe projesiyle ilgili gelişmelerini aktaran Özbek, "Stadımızın yanındaki 62 dönüm arsayı Galatasaray Spor Kulübü’ne kazandırmıştık. Burası Ali Sami Yen Spor Kompleksi olarak anılıyor. Spor kompleksi olabilmenin gereğini yerine getirmemiz şarttı. Diğer şubelerimize hizmet edeceğimiz alanlar mevcut değildi. Bu arsayı kulübümüze kazandırdık. Bu arsayı Galatasaray Spor Kulübü’ne kazandırmak yeterli değil. Amaç bunu tesis haline getirmek. Şimdi sıra onda. Bu tesiste bir basketbol, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, salon sporuna hizmet edecek alanlar, kamp tesisi ve bazı ticari alanlar olacak. Kulübümüzün çok eksiği olduğunu düşündüğüm idari binamız var. Kulüp idari olarak dağılmış vaziyette. Bu dağılmışlığı engellemek için idari binanın şart olduğundan dolayı buraya idari binayı da yapıyoruz. Bu projenin toplamı yaklaşık 150 bin metrekare. Bütçesi de yaklaşık 200 milyon Dolar civarında. Temeli atıyoruz, inşallah kısa sürede tamamlayamaya gayret edeceğiz. Ruhsatlarımızı çıkardık. Şimdi 23 Nisan’da temel atma töreni olacak. 23 Nisan bizim için önemli tarihlerinden biri. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve çocuklarımızla birlikte bu güzel günde kutlamak istiyoruz. Bu törenimize sizlerin, çocuklarıyla katılmasından büyük mutluluk duyacağım" değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray, iç saha maçlarını yaklaşık 53 bin kapasiteli RAMS Park'ta oynuyor.

"DAHA ÖNCE DE YOL KAZALARI YAŞADIK, GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÇIKMAYI BAŞARDIK"

Galatasaray'ın gündeminin sadece kazanılacak şampiyonluklar ve alınacaklar kupalar olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Ben ve arkadaşlarım, bundan önce de yol kazalarını, zor zamanları yaşadık. Hepsinden de en güçlü şekilde çıkmayı başardık. Çünkü Galatasaray’ın DNA’sında kazanmak var. Bu kulübün tarihinde hiçbir zaman vazgeçmemek, en iyi için çaba göstermek var. Şimdi başarı için herkesin yan yana gelmesinin, Galatasaray’ın gücünü dosta ve düşmana göstermenin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası