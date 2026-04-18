İzmir’in Bayındır ilçesinde her yıl büyük ilgi gören Uluslararası Çiçek Festivali için geri sayım başladı. Dört gün sürecek organizasyonda konserler, gösteriler ve çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluşacak. Festival tarihleri, sahne alacak şarkıcılar ve etkinlik takvimi merak ediliyor.

Ege’nin en renkli organizasyonlarından biri olarak öne çıkan Bayındır Çiçek Festivali için program detayları paylaşıldı. Festival boyunca farklı sahnelerde düzenlenecek etkinlikler, ziyaretçilere yoğun bir program sunacak.

BAYINDIR ÇİÇEK FESTİVALİ NE ZAMAN?

27. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, 30 Nisan ile 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek festival kapsamında ilçe genelinde farklı noktalarda etkinlikler düzenlenecek. Açılış programı 30 Nisan Perşembe günü kortej yürüyüşü ve resmi törenle başlayacak.

Festival süresince Bayındır’ın çeşitli alanlarında konserler, sergiler, atölyeler ve gösteriler ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlikler, hem gündüz hem de akşam saatlerine yayılan programıyla her yaş grubuna hitap edecek şekilde planlandı.

BAYINDIR ÇİÇEK FESTİVALİNDE KİMLER KONSER VERECEK?

Festival programında yer alan konserler, farklı müzik türlerinden isimleri bir araya getiriyor. Etkinlik kapsamında Melek Mosso (2 Mayıs) ve Gökçe(3 Mayıs) ana sahnede sahne alacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi orkestraları ve çeşitli müzik grupları da festival boyunca performans sergileyecek.

Alternatif sahnede ise çeşitli isimlerin konserleri düzenlenecek. Farklı günlere yayılan program sayesinde ziyaretçiler, festival boyunca çeşitli müzik etkinliklerine katılma imkanı bulacak.

BAYINDIR ÇİÇEK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ

Festival yalnızca konserlerle sınırlı kalmayacak. Programda halk oyunları gösterileri, ritim performansları, çocuklara yönelik etkinlikler ve atölye çalışmaları da yer alıyor. Yüz boyama, karikatür çizimi, masal atölyeleri ve çocuk tiyatrosu gibi aktiviteler özellikle aileler için dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra çiçek üretici stantları, sergiler ve yarışmalar da festivalin önemli bir parçası olacak. En iyi çiçek üreticisi ve balkon-bahçe yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenirken, sokak etkinlikleri ve fuar alanları da ziyaretçilere açık olacak. Bayındır’ın sokakları festival boyunca renkli görüntülere sahne olacak.

