Gündemdeki haberler nedeniyle Diego Garci üssünün konumu merak ediliyor. Diego Garcia ilk olarak Avrupalılar tarafından keşfedilmiş ve Portekizliler tarafından isimlendirilmişti. Peki, Diego Garcia nerede?

Diego Garcia adası, hukuki olarak 1965'ten beri Birleşik Krallık'ın (İngiltere) "Britanya Hint Okyanusu Toprakları"na bağlıdır, ancak adadaki askeri üs ABD ve İngiltere tarafından ortak kullanılmaktadır. Mayıs 2025'te yapılan bir anlaşmayla egemenliği Mauritius'a iade edilmiştir, fakat İngiltere üssü 99 yıllığına kiralamaya devam edecektir.

Diego Garcia nerede? Diego Garcianin konumu

DİEGO GARCİA TARİHİ

İlk olarak Avrupalılar tarafından keşfedilmiş ve Portekizliler tarafından isimlendirilmiş, 1790'larda Fransızlar tarafından yerleştirilmiş ve Napolyon Savaşlarından sonra İngiliz yönetimine geçmiştir. Bu, Mauritius'taki Britanya Kolonisinin "Bağımlılıkları"ndan biriydi, ta ki Chagos Adaları, 1965'te yeni oluşturulan Britanya Hint Okyanusu Bölgesi'ne (BIOT) dâhil edilmek üzere ayrılana kadar.

1966'da, adanın nüfusu 924'tü. Bu kişiler, Chagos-Agalega şirketine ait ağırlıklı olarak hindistan cevizi tarlalarında sözleşmeli çiftlik işçileri olarak istihdam ediliyordu. Yerel plantasyon yöneticilerinin emeklilerin ve engellilerin adalarda kalmasına izin vermesi ve hafif iş karşılığında barınma ve yiyecek almaya devam etmesine izin vermesi yaygın olmasına rağmen, 12 yaşından sonra çocukların çalışması gerekiyordu. 1964'te 963 kişilik bir nüfusun sadece 3'ü işsizdi. Nisan 1967'de BIOT İdaresi Chagos-Agalega'yı £600.000 karşılığında satın alarak BIOT'un tek mülk sahibi oldu. Crown, mülkleri derhal Chagos-Agalega'ya geri kiraladı, ancak şirket 1967'nin sonunda kira sözleşmesini feshetti.

1968 ile 1973 arasında, şu anda işsiz olan çiftlik işçileri, Birleşik Krallık hükûmeti tarafından Diego Garcia'dan zorla çıkarıldı, böylece adada ortak bir ABD / Birleşik Krallık askerî üssü kurulabilirdi. Birçoğu Mauritius ve Seyşeller'e sürüldü ve ardından Amerika Birleşik Devletleri o zamandan beri sürekli operasyonda olan büyük bir deniz ve askerî üs inşa etti. Ağustos 2018 itibarıyla Diego Garcia, BIOT'un yerleşik tek adasıdır; nüfus askerî personel ve destekleyici yüklenicilerden oluşmaktadır. Bu, Pasifik Okyanusu, Guam'daki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü ile birlikte Asya Pasifik bölgesindeki iki kritik ABD bombardıman üssünden biridir.

Haberle İlgili Daha Fazlası