Dj Gezgin cinayetinde 9 yıl sonra flaş gelişme Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aktarıldı. Kısa bir süre önce Manisa Turgutlu'da şiddetli yağmur yağmasısonucu yolda bir çökme meydana geldi. Çökme sonucu ortaya çıkan kemiklerin bir insana ait olduğu belirlendi. Peki Radyocu Mehmet Karahan'a ne oldu? Kemikler Radyocu Mehmet Karahan'a mı ait?

2022 yılında Müge Anlı'nın kapısını çalan Fatma Karadağ, 2017 yılında ortadan kaybolan 38 yaşındaki kardeşi radyocu Mehmet Karahan'ı bulmak için önemli iddialar ortaya atmıştı. Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet'i öldürüp günlerce tuvalette kadın kıyafetiyle tuttuğunu itiraf etmişti. Yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ocak'ta Manisa Turgutlu'da şiddetli yağmur yağması sonucu yolda bir çökme meydana geldi. Çökme sonucu ortaya çıkan kemiklerin bir insana ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla kimlik tespiti yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen insan kemiklerinin Mehmet Karahan'a ait olduğu düşünülüyor.

Dj Gezgin cinayetinde 9 yıl sonra flaş gelişme! Kemikler Radyocu Mehmet Karahan'a mı ait?

MEHMET KARAHAN OLAYININ GEÇMİŞİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan DJ Gezgin olarak tanınan radyocu Mehmet Karahan, 2017 tarihinde kayıplara karıştı. 9 yıl yolunca hiçbir izine rastlanılamayan 38 yaşındaki adamın ablası F.K., 2021 yılında Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programına başvurmuştu.

Her anlattığıyla dehşete düşüren abla; canlı yayında sevgilisi C.D.’nin para kavgası nedeniyle kardeşini ölünceye kadar dövdüğünü, günlerce cenazesiyle aynı evde kaldığını ve kokmasın diye her sabah çiçek gibi kardeşini suladığını anlatmıştı.





Dj Gezgin cinayetinde 9 yıl sonra flaş gelişme! Kemikler Radyocu Mehmet Karahan'a mı ait?

F.K., 4 yıl boyunca öz kardeşinin cinayete kurban gittiğini saklamasının nedenini ise Müge Anlı’ya şu kan donduran sözlerle açıklamıştı; “Sevgilim C., benden ayrıldı. Yeni bir sevgilisi varmış. Evime geldiler. Ben de bunu görünce itiraf etmeye karar verdim. Kardeşimi, C. öldürdü” demişti.

F.K.’yi tanıyan ve ekranda gören izleyiciler ise Müge Anlı’nın ihbar hattını telefon yağmuruna tutmuştu.

HASTANELERDE DOLANDIRICILIK YAPMIŞ

5 yıl içinde 31 farklı hastanede 598 hasta kaydı bulunan abla F.K.’nin sevgilisi C.D. ile akıl almaz bir dolandırıcılığa imza attığı iddia edilmişti. Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı olayda F.K. ve sevgilisinin hastanelerde refakatçi olarak kalan kadınların çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı ve zorla kredi çektirdikleri iddiası gündeme oturdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası