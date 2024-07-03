Dofer Yapı, brüt 0,6278026 TL temettü ödemesini 5 Temmuz'da yapacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 12:06 - Güncelleme:

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Halka arz ve borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar Dofer Yapı'nın temettü dağıtımı yapacağı haberlerinin ardından temettü verecek mi merak ediyordu. Genel kurul toplantılarının ardından netleşen haber ile beraber vatandaşlar temettü ve ödeme tarihi ne zaman sorusuna dair bilgiler belli oldu.