Dofer Yapı, brüt 0,6278026 TL temettü ödemesini 5 Temmuz'da yapacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Halka arz ve borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar Dofer Yapı'nın temettü dağıtımı yapacağı haberlerinin ardından temettü verecek mi merak ediyordu. Genel kurul toplantılarının ardından netleşen haber ile beraber vatandaşlar temettü ve ödeme tarihi ne zaman sorusuna dair bilgiler belli oldu.
Ard Grup Bilişim, Gıpta Ofis, Asce Gayrimenkul Yatırım şirketleri, toplantıların ardından temettü dağıtımı yapmaya karar verdi. KAP'ta yer alan bilgilere göre Dofer Yapı temettü dağıtım tarihi ve ödeme günü netleşti.
DOFER YAPI TEMETTÜ VERECEK Mİ?
KAP tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:
"1.Şirketimizin 08 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 3 Temmuz 2024 olarak belirlenmesi hususlarının, 5 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
2.Söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca hazırlanan ve ekte verilen 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile işbu Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanmasına karar verilmiştir."
DOFER YAPI (DOFER) TEMETTÜ DAĞITIM VE ÖDEME TARİHİ
DOFER, pay başına net 0,56 TL ödeme verirken 5 Temmuz günü hesaplarda olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi ise 3 Temmuz oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi