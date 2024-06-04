Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım kadrosuna geçtiği için bu akşam maçta oynamayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme:

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Bu akşam hazırlık maçı kapsamında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. 22.00'da başlayacak olan mücadeleye saatler kala Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan neden oynamıyor, sakat mı araması yapıldı. Milli Takımımızın kadrosu ve muhtemel ilk 11'lerini sizler için derledik.