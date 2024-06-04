Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım kadrosuna geçtiği için bu akşam maçta oynamayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bu akşam hazırlık maçı kapsamında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. 22.00'da başlayacak olan mücadeleye saatler kala Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan neden oynamıyor, sakat mı araması yapıldı. Milli Takımımızın kadrosu ve muhtemel ilk 11'lerini sizler için derledik.
Milli Takımımız Bologna'dan, Polonya ile oynayacağı özel maç için Poznan'a geçecek. Hazırlık maçları kapsamında oynanan mücadelelerde yer almayan oyuncuların neden olmadığı merak edilirken kadroda yer alan isimler araştırıldı.
Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılacak İtalya-Türkiye mücadelesi bugün 22.00'da başlayacak.
EURO 2024 hazırlıkları devam eden takımımızın karşılaşmasını Sebastian Gishamer yönetirken yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yaparken hazırlık kapsamında son maç 10 Haziran'da Polonya ile olacak.
Türkiye F grubunda yer alırken grupta olan ülkeler şöyle: Portekiz, Gürcistan ve Çekya. Vincenzo Montella'nın açıkladığı 35 kişilik kadrodan Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları sebebiyle çıkarılırken, Bertuğ Yıldırım Ümit Milli Takım'a gönderildi.
Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan ise Ümit Milli Takım'ın İskoçya mücadelesi kadrosunda yer aldığı için bugün karşılaşmada yer almayacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır,
Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Abdülkadir Ömür, İrfan Can Kahveci , Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın, Arda Güler, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı.
MİLLİ TAKIM MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Mücadeleyi takip etmek isteyenler TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi