Dünyaca ünlü uzmanlar Prof. Dr. Gazi Yaşargil için İstanbul'da: Dünyanın en iyi beyin cerrahları Türkiye’de!

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ossama Al-Mefty, “Beyin cerrahisinde yüzyılın bilim adamı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’i bu topraklar yetiştirdi. Bugün dünyadaki en başarılı cerrahlar onun öğrencisi” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Beyin cerrahımız Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil adına kurulan “Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi”, düzenlediği ilk kongre ile 50 ülkeden 700’e yakın beyin cerrahını İstanbul’da buluşturdu. Ülkemize gelen dünyaca ünlü beyin cerrahları Türk tıbbına övgü yağdırdı. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden kendi alanında ortaya koyduğu tekniklerle tanınan Prof. Dr. Ossama Al-Mefty, “Dünyanın en iyi beyin cerrahları Türkiye’de. Ancak bu bir sürpriz değil. Çünkü beyin cerrahisinde yüzyılın bilim adamı ünvanını alan Prof. Dr. Gazi Yaşargil’i bu topraklar yetiştirmiş. Bugün dünyadaki en başarılı cerrahlar onun öğrencisi” değerlendirmesini yaptı.

26 ÜLKEDEN 200 GENÇ BEYİN

Prof. Dr. Uğur Türe önderliğinde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil adına genç beyin cerrahlarının yetiştirilmesi için kurulan Akademi’nin ilk toplantısına dünyanın 26 farklı ülkesinden 200 genç beyin cerrahı ücretsiz olarak katıldı.

Kendisinin de Yaşargil’in öğrencisi olduğunu belirten Prof. Dr. Al-Mefty, “Hoca, daha önce tedavisi mümkün olmayan hastalar için yeni tedavi metotları geliştirdi. Onun tedavileri ile beyin cerrahisinin rotası değişti” dedi. Arkansas Nörolojk Bilimler Enstitüsünden Prof. Dr. Ali F. Krhist ve Türkiye’nin beyin cerrahisinde yurt dışındaki gururu Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kendi adına bir beyin cerrahisi araştırmaları laboratuvarı bulunan Prof. Dr. Mustafa Başkaya da genç hekimlere eğitim vermek üzere İstanbul’a geldi.

YAŞAYAN EFSANE 99 YAŞINDA

Beyin cerrahisi pratiğinde, mikroskop kullanımının (mikrocerrahinin) hayata geçirilmesinde ve yaygınlaştırmasındaki katkılarıyla tıp tarihine geçen Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in, kendi adına düzenlenen sempozyumun açılışında 99. yaşı da kutlandı. Prof. Dr. Yaşargil, genç meslektaşlarına “Mikronöroşirurji uzmanı olmak için 24 saat çalışmak yetmez. Bütün ömrünüzü bu alana vakfetmelisiniz” tavsiyesinde bulundu.