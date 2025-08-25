E-kayıt yaptıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardında, üniversite kayıt işlemleri için e-Kayıt süreci 1 Eylül'de başlıyor. Öğrenciler, bu işlemin ardından üniversiteye gitmenin gerekli olup olmadığını merak ediyor.

E KAYIT YAPTIKTAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİTMEYE GEREK VAR MI?

ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıklamalarına göre 2025 YKS kapsamında bir programa yerleşen öğrencilerin çoğu e-Kayıt işlemini tamamladıktan sonra üniversiteye fiziksel olarak gitmelerine gerek kalmıyor.

E-Kayıt sistemi, öğrencilerin lise diploması, kimlik bilgileri ve diğer gerekli belgeleri dijital ortamda yüklemelerine imkan tanıyor.

Buna ek olarak bazı üniversiteler veya bölümler ek evrak teslimi veya özel durumlar için fiziksel kayıt talep edebilir. Örnek olarak özel yetenek sınavıyla yerleşen öğrenciler veya uluslararası öğrenciler için bazı üniversiteler sağlık raporu, noter onaylı diploma gibi belgelerin elden teslim edilmesini isteyebiliyor. Öğrenciler yerleştirdikleri üniversite ve bölümlerin duyurularını takip edebilir.

ÜNİVERSİTEYE GİTMEDEN KAYIT YAPILABİLİR Mİ?

2025 YKS kapsamında yerleşen öğrencilerin büyük bir kısmı üniversiteye gitmeden kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

ÖSYM’nin e-Kayıt sistemi, e-Devlet üzerinden kayıt yapma imkanı sunuyor. 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında açık olacak e-Kayıt sistemine öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak kayıtlarını tamamlayabilir.

E KAYIT EKRANI!

E-Kayıt işlemi, e-Devlet platformu üzerinden “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite e-Kayıt” hizmetiyle gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, e-Devlet’e T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra, “e-Hizmetler” sekmesinden YÖK’ün hizmetlerine ulaşarak kayıt işlemini başlatabilir. Sistem, öğrencinin YKS yerleştirme bilgilerini otomatik olarak çeker ve gerekli belgelerin dijital olarak yüklenmesine imkan tanır.