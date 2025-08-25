Üniversite kayıt tarihleri 2025-2026: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025-2026 akademik yılı için nefesler tutuldu. Her sene YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversite tarihleri merak konusu oldu. Kayıtlar E-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme geldi.

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala kayıt tarihleriyle ilgili araştırma yapılmaya başlandı.

Kazandığı okulu öğrenen milyonlarca aday, "2025-2026 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap aramaya başladı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıt tarihleri 1-5 Eylül olarak belirlendi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kayıt tarihlerini şu şekildedir;

"Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır."

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları için gerekli kayıtları şu şekildedir;

  • e-Kayıt imkânı olmayan üniversiteler için veya e-Kayıt yapmayan öğrenciler için geçerlidir.
  • Öğrenciler, belirlenen tarihlerde üniversitenin öğrenci işleri birimine giderek kayıt yapar.
  • Gerekli belgeler üniversiteye göre değişse de genellikle:
  • Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Fotoğraf,
  • Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için),
  • Katkı payı/öğrenim ücreti dekontu (varsa) istenir.

Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 1,7 puan arttı
