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Efe Tapmaz kimdir, olayı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Efe Tapmaz kimdir, olayı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan geçmiş olsun telefonu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belçika'da PKK yandaşları tarafından saldırıya uğrayarak yaralanan Efe Tapmaz olayı ne araştırılıyor. İşte, detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığı 16 yaşındaki Efe Tapmaz olayı ne, kimdir sorularının cevapları haberimizde yer alıyor.

EFE TAPMAZ OLAYI NE?

16 yaşındaki Efe Tapmaz, Belçika'da PKK yandaşları tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere genci aradı. Erdoğan, sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. 

NE OLMUŞTU?

24 Mart 2024 günü Belçika'nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanları  Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılarda bulunmuştu. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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