ÖSYM’nin yayımladığı duyuru ile 2026-EKPSS tercih süreci başladı. Engelli kamu personeli alımı kapsamında yapılacak yerleştirmeler için sürecin ayrıntıları EKPSS tercih kılavuzuyla paylaşoldı. Peki, EKPSS tercih başvurusu nasıl yapılrı?

ÖSYM, 2026 EKPSS tercihleri 8 Ocak 2026 itibariyle başladı. Engelli kamu personeli alımı kapsamında yapılacak yerleştirmelerde tercih işlemleri belirlenen tarihler arasında alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yeni yılda 1573 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamuda istihdamının sağlanacağını bildirmişti. Açıklamadan kısa bir süre sonra EKPSS tercih başvuruları başladı.

Tercih işlemleri 8–19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak ve 19 Ocak 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirebilir.

EKPSS TERCİH BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

Adayların, kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2022-EKPSS veya 2024-EKPSS’ye girmiş ya da 2022-Kura veya 2024-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı kullanılacak.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURMUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, EKPSS tercih takviminin yakın zamanda başlayacağını duyurmuştu. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü var olmaları adına pek çok çalışma hayata geçirdik. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı). Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttik. Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

