MEB EKYS sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranı, sınava katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2026 EKYS sonuçları için geri sayım sürerken adaylar sonuçların açıklanacağı tarih ve erişim detaylarını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın ardından adayların odağı sonuç sürecine çevrildi. ÖSYM takvimi doğrultusunda ilerleyen süreçte, sınavın değerlendirme ve açıklanma aşamalarına ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

EKYS AÇIKLANDI MI?

2026 MEB-EKYS sınavı 15 Mart tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar için sonuç takvimi ÖSYM tarafından önceden duyurulurken, açıklanma tarihi olarak nisan ayı işaret edildi. Bu kapsamda sonuçların 9 Nisan 2026 itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınav performanslarını detaylı şekilde görüntüleyebilecek. Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınırken, yanlış cevapların puan hesaplamasına etkisi bulunmuyor. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden hesaplanacak.

MEB 2026 EKYS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, EKYS sonuçlarını ÖSYM tarafından sunulan sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar, “sonuc.osym.gov.tr” adresi aracılığıyla erişime açılacak. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak.

Sonuç ekranında adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak. Ayrıca sonuç belgeleri yalnızca dijital ortamda yayımlanacak olup adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.

