Katılım bankaları tüm bankacılık faaliyetlerini faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak gerçekleştirir. Fon kullandırma, fon toplama ve yatırım amacıyla müşterilerine çok sayıda ürünle hizmet sunan katılım bankaları, birçok avantajı da beraberinde getirir.

Türkiye’de gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcıların önemli bir kısmı faiz hassasiyetine sahiptir. Bu yatırımcı profili, Türkiye’de “faizsiz bankacılık” sisteminin büyümesini de beraberinde getirmiştir.

Ülkede 2025 itibarıyla faaliyet gösteren 9 katılım bankasının toplam aktif büyüklüğü, söz konusu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 3 trilyon 857 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, geriye dönük son 1 yıllık dönemde bile %56 gibi ciddi bir büyümeye işaret etti.

Bu derece büyük bir ekosisteme sahip katılım bankalarının avantajlarını, 4 ana başlıkta toplamak mümkün olabilir:

1-YATIRIMCI İÇİN AVANTAJLARI

Katılım bankaları “faizsiz finans” prensiplerine uygun olarak faaliyet gösterdikleri için;

- Faiz hassasiyeti olan bireysel ve kurumsal yatırımcılar için önemli bir ihtiyaca cevap verirler.

- Konvansiyonel bankacılıkta olduğu gibi sabit bir oranla “paradan para kazandırmak” yerine, ticaret veya ortaklık yoluyla gelir elde edip, bunu “kâr payı olarak” paylaşırlar.

- “Kâr ve zarar ortaklığı” modeli sayesinde, katılım fonları çok daha dikkatli yönetilir. Bankanın topladığı fonlardan elde edilen getiriler, hesap sahipleriyle önceden belirlenen oranlarda paylaşılsa bile; kazancın yüksek olduğu dönemlerde katılım bankaları, konvansiyonel bankalardan daha yüksek getiriler de sunabilir.

-Finansman talep eden bireysel ya da kurumsal yatırımcılar için ise katılım bankaları, “satın alma” ve “kâr ile satma” modeli ile “reel bir hizmet” sunmuş olurlar.

2-BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN AVANTAJLARI

Katılım bankalarının prensipleri, bankacılık sektöründe bazı konularda onların daha güvenli bir yapıya sahip olmasını beraberinde getirmektedir:

- Katılım bankacılığında paranın adresi bellidir. Finansmanı kullanan bankadır. Ve banka bu finansmanı, müşterinin talebine göre konut, otomobil ya da fabrikalar için ihtiyaç duyulan iş makineleri gibi bir malı doğrudan almak, belli bir kâr ve vade ile doğrudan müşteriye satmak için kullanır.

3-REEL SEKTÖR İÇİN AVANTAJLARI

Katılım bankalarında para doğrudan mal alımına gittiği için;

-Bu finans kaynağı, reel ekonomiye doğrudan bir katkı olarak kullanılmış olur. Herhangi bir kayıt dışı işlem riski söz konusu olmaz.

- Katılım bankalarının kullandırdığı fonların karşılığında somut bir varlık olduğu için, bu finansmanın batması ya da kaybolması riski de çok daha düşüktür.

4-EKONOMİ İÇİN AVANTAJLARI

Katılım fonları; “helal ekonomi” ekseninde yatırımlarını gerçekleştirir. Böylece;

-Örneğin şans oyunları alanındaki bir girişim ya da alkollü bir işletme/fabrika yatırımı gibi faaliyetlerde katılım fonları kullanılmaz.

- Geçmiş dönemlerde Türkiye’de konvansiyonel bankalar tarafından verilen düşük faizli krediler, altın ve döviz alımı gibi faaliyetlere yönelerek, piyasayı bozucu bir etkiye sebep olmuştur. Katılım bankalarında ise talep edenlere para verilmez. Böylece spekülatif balonlara sebep olan piyasa bozucu faaliyet riski yoktur.

