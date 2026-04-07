Faiz ile kâr payı arasındaki fark, katılım bankacılığı ve faizsiz bankacılık sistemini tercih edenler tarafından sıkça araştırılıyor. Kâr payı mı faiz mi sorusu, birikimlerini değerlendirmek isteyenler için yatırım kararlarında belirleyici olurken, iki sistemin işleyişine dair detaylar da merak ediliyor.

Birikimlerini değerlendirmek isteyen birçok kişi için faiz ve kâr payı kavramları arasındaki ayrım giderek daha önemli hale geliyor. Özellikle faizsiz bankacılık nasıl çalışır sorusu etrafında şekillenen bu iki sistem, farklı işleyiş mantıklarıyla dikkat çekerken, “kâr payı mı faiz mi fark ne” sorusu da yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

FAİZ İLE KÂR PAYI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Faiz, belirli bir anaparanın önceden belirlenen oran ve vadeye göre getiri sağlamasıdır. Bu sistemde yatırımcı, vade sonunda elde edeceği kazancı baştan bilir. Banka ile müşteri arasında yapılan anlaşma doğrultusunda sabit ve garanti bir getiri söz konusudur.

Kâr payı ise katılım bankacılığı sistemine dayanır. Bu modelde toplanan fonlar ticari faaliyetlerde değerlendirilir ve elde edilen kazanç, belirlenen oranlara göre paylaşılır. Ancak burada getirinin miktarı önceden kesin değildir; yatırımın performansına bağlı olarak değişir.

Faiz ile kâr payı arasındaki en önemli fark, getirinin sabit olup olmamasıdır. Faizde kazanç baştan belirlenirken, kâr payında getiriler değişkenlik gösterebilir. Kâr payı sistemi, risk ve kazancın birlikte paylaşıldığı bir yapı sunar.

FAİZSİZ BANKACILIK NASIL ÇALIŞIR?

Faizsiz bankacılık nasıl çalışır sorusunun cevabı da bu noktada netleşir. Katılım bankaları, müşterilerden topladıkları fonları üretim, ticaret ve hizmet gibi alanlarda değerlendirir. Elde edilen kâr, banka ve müşteri arasında paylaşılır.

Bu yapı sayesinde katılım bankası farkı nedir sorusu da daha net anlaşılır. Geleneksel bankacılıkta para üzerinden kazanç elde edilirken, katılım bankacılığında ticari faaliyetler üzerinden gelir sağlanır. Bu da faizsiz sistemin temelini oluşturur.

