2026 yılı için yapılan iklim değerlendirmeleri, Türkiye’nin alışılmışın dışında bir yaz sezonuna girebileceği yönündeki endişeleri artırdı. ''El Nino ne zaman, Türkiye'ye etkileri ne olacak?'' merak edilirken uzmanlar, yılın ilerleyen aylarında etkisini artırması beklenen bu doğa olayının Türkiye’de sıcaklıkları ciddi şekilde yükseltebileceği konusunda uyarıyor.

İklim uzmanlarına göre bu yıl oluşması beklenen El Nino’nun sıradan bir süreçten öteye geçerek “süper El Nino” seviyesine ulaşma ihtimali giderek artıyor. Kış ve ilkbahar aylarında beklenen seviyede yağış alınmaması, su kaynakları açısından riskleri artırmış durumda. Baraj doluluk oranlarının geçmiş yıllara göre istenilen seviyeye ulaşamaması, yaz aylarında su yönetimini daha kritik hale getirdi. Peki, El Nino ne zaman, Türkiye'ye etkileri ne olacak?

El Nino ne zaman, Türkiyeye etkileri ne olacak? Kavurucu yaz kapıda!

EL NİNO NE ZAMAN?

Uzmanlara göre 2026 yılında etkili olması beklenen El Nino’nun yaz aylarına doğru belirginleşmesi öngörülüyor. Küresel iklim verileri ve son aylardaki sıcaklık artışları sürecin şimdiden başladığını ve yılın ilerleyen dönemlerinde daha güçlü hissedileceğine işaret etti.

Yaz ortasından itibaren etkisini artırması beklenen El Nino’nun “süper El Nino” seviyesine ulaşma ihtimali de gündemde.

EL NİNO TÜRKİYE’YE ETKİLERİ NE OLACAK?

Pasifik Okyanusu kaynaklı bir iklim olayı olmasına rağmen El Nino’nun etkileri Türkiye’de de dolaylı olarak hissediliyor. El Nino sürecinde en belirgin etki sıcaklıklardaki artış olacak.

Uzmanlar yaz sonu ve sonbahar başında Türkiye genelinde mevsim normallerinin oldutkça üzerinde değerler görülebileceğini ifade ediyor.

Yağış düzeninde de değişiklikler bekleniyor. Yağışların tamamen azalmasından ziyade daha düzensiz ve ani şekilde gerçekleşmesi öngörülüyor. Kısa süreli ama şiddetli yağışlar, sel ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının artması da beklentiler arasında. Ayrıca deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte atmosferdeki enerji artacak ve ani hava olaylarını tetikleyebilecek.

Güney ve iç bölgelerde aşırı sıcaklıklar daha yoğun hissedilirken, Karadeniz’de ani ve yoğun yağışların daha sık görülmesi bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Türkiye’de sıcaklıkların kaedemeli olarak yükselmeye başladığı ve ilkbaharın ilerleyen dönemlerinden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıktığı belirtiliyor. Asıl dikkat çeken artışın ise Temmuz sonundan itibaren yaşanacağı öngörülüyor.

Yazın ilk bölümünde sıcaklıklar yüksek seyretse de daha katlanılabilir seviyelerde kalabilir. Temmuz sonu ve sonrasında sıcaklıkların hızla yükselmesi ve rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Özellikle de Eylül ve Ekim aylarında yaz etkisinin devam etmesi ve sonbaharın alışılmışın dışında sıcak geçmesi ihtimali de söz konusu.



