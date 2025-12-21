Netflix’in popüler dizisi Emily in Paris, beşinci sezonuyla izleyici karşısına çıktıktan sonra gözler yeni sezona çevrildi. Dizinin geleceğine ilişkin açıklamalar, hayranların beklentisini daha da artırırken "Emily in Paris 6. sezon ne zaman, onay aldı mı" araştırılıyor.

Paris’ten Roma’ya uzanan hikayesiyle dikkat çeken Emily in Paris, beşinci sezonunun ardından yeniden gündemde. Dizinin yapımcısı Darren Star’ın yaptığı açıklamalar, altıncı sezon ihtimalini güçlendirirken Netflix’ten gelecek resmi karar merakla bekleniyor.

EMİLY İN PARİS 6. SEZON NE ZAMAN?

Şu an için Emily in Paris 6. sezon yayın tarihi netleşmedi. Netflix, dizinin yeni sezonu için resmi bir takvim açıklaması yapmadı. Beşinci sezonun Aralık 2025’te yayınlandığı göz önüne alındığında muhtemel bir altıncı sezonun 2026 sonu ya da 2027 başında izleyiciyle buluşabileceği tahmin ediliyor.

Daha önceki sezonlar arasında yaklaşık bir yıllık prodüksiyon süresi bulunması, hayranların beklentilerini bu yönde şekillendiriyor. Ancak yayın tarihi, Netflix’in yenileme kararına ve çekim takvimine bağlı olarak değişebilir.

Emily in Paris 6. sezon ne zaman, onay aldı mı? Yeni sezonuyla geri döndü

EMİLY İN PARİS 6. SEZON ONAYI ALDI MI?

Netflix cephesinden Emily in Paris 6. sezon için henüz resmi bir onay gelmedi. Dizi, daha önce beşinci sezon onayını bir önceki sezonun ardından almıştı. Bu durum, benzer bir sürecin altıncı sezon için de yaşanabileceğine işaret ediyor.

Dizinin başrol oyuncusu Lily Collins’in projeye olan bağlılığı ve dizinin global izlenme başarısı, yeni sezon ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Yapım ekibi ise hikayenin devam edebileceğini açıkça dile getiriyor.

Emily in Paris 6. sezon ne zaman, onay aldı mı? Yeni sezonuyla geri döndü

EMİLY İN PARİS 6. SEZONDA NELER OLACAK?

Beşinci sezonda Emily’nin Roma’da yeni bir ofis açmasıyla hikaye farklı bir boyut kazandı. Darren Star, karakterin artık sadece Paris’le sınırlı kalmayacağını, Avrupa’nın farklı şehirlerinde de varlık göstereceğini belirtmişti. Bu açıklama, altıncı sezonda yeni ülkelerin gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Yapımcıya göre dizinin evreni her sezon daha da genişliyor. Roma sonrası Londra gibi şehirlerin de hikayeye dahil olabileceği konuşulurken Emily’nin kariyer ve ilişkilerindeki dönüşümün merkezde olacağı bir sezon bekleniyor.

EMİLY İN PARİS 5. SEZON NEREDE, HANGİ KANALDA?

Dizi orijinal yapım olarak Netflix kütüphanesinde yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası