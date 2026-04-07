Eren Vurdem ismi sosyal medyada Taşacak Bu Deniz izleyicileri tarafından gündeme getirildi. Diziye girmesi beklenen Fatih Furtuna karakteri için Eren Vurdem'in geleceğini öne süren izleyiciler, ünlü oyuncunun hayatı ve daha önce oynadığı dizileri araştırıyor. Peki, Eren Vurdem kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türk televizyon dünyasında farklı projelerde üstlendiği rollerle dikkat çeken Eren Vurdem, özellikle aksiyon ve dram türündeki yapımlardaki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kariyerine tiyatro ile başlayan oyuncunun televizyon serüveni ve rol aldığı yapımlar yeniden gündemde.

EREN VURDEM KİMDİR, NERELİ?

Eren Vurdem, 7 Ekim 1988 tarihinde Konya’da doğdu. Eğitim hayatını Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan oyuncu, sanat kariyerine sahnede adım attı.

İnadına Aşk dizisinde canlandırdığı Çınar Barutçu ve Söz dizisindeki Ateş karakterleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından özellikle askeri temalı yapımlar ve dram dizilerindeki performansıyla dikkat çekti.

Eren Vurdem kimdir, nereli? Eren Vurdemin oynadığı diziler ve kariyeri

EREN VURDEM OYNADIĞI DİZİLER

Şubat - 2012-2013

Arka Sokaklar - 2012-2015

İnadına Aşk - 2015-2016

Söz - 2017-2019

Kuruluş: Osman - 2019-2020

Sadakatsiz - 2020-2021

Fandom - 2021

Ben Bu Cihana Sığmazam - 2022-2023

Eren Vurdem kimdir, nereli? Eren Vurdemin oynadığı diziler ve kariyeri

Bir Gece Masalı - 2024-2025

Filmler:

Son Mektup - 2015

Yolculuk - 2016

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel - 2017

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - 2020

Çatlı - 2026

