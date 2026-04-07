Eren Vurdem kimdir, nereli? Eren Vurdem'in oynadığı diziler ve kariyeri
Eren Vurdem ismi sosyal medyada Taşacak Bu Deniz izleyicileri tarafından gündeme getirildi. Diziye girmesi beklenen Fatih Furtuna karakteri için Eren Vurdem'in geleceğini öne süren izleyiciler, ünlü oyuncunun hayatı ve daha önce oynadığı dizileri araştırıyor. Peki, Eren Vurdem kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Türk televizyon dünyasında farklı projelerde üstlendiği rollerle dikkat çeken Eren Vurdem, özellikle aksiyon ve dram türündeki yapımlardaki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kariyerine tiyatro ile başlayan oyuncunun televizyon serüveni ve rol aldığı yapımlar yeniden gündemde.
EREN VURDEM KİMDİR, NERELİ?
Eren Vurdem, 7 Ekim 1988 tarihinde Konya’da doğdu. Eğitim hayatını Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan oyuncu, sanat kariyerine sahnede adım attı.
İnadına Aşk dizisinde canlandırdığı Çınar Barutçu ve Söz dizisindeki Ateş karakterleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından özellikle askeri temalı yapımlar ve dram dizilerindeki performansıyla dikkat çekti.
EREN VURDEM OYNADIĞI DİZİLER
Şubat - 2012-2013
Arka Sokaklar - 2012-2015
İnadına Aşk - 2015-2016
Söz - 2017-2019
Kuruluş: Osman - 2019-2020
Sadakatsiz - 2020-2021
Fandom - 2021
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2022-2023
Bir Gece Masalı - 2024-2025
Filmler:
Son Mektup - 2015
Yolculuk - 2016
Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel - 2017
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - 2020
Çatlı - 2026