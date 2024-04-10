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Erzurum Palandöken'de bayram namazı 06.15'te kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan bayramının bitmesinin ardından vatandaşlar Palandöken'de namaz vaktinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Saat kaçta sorusu da aratılıyor. İşte ezan vakitleri....

Mübarek Ramazan ayının sona ermesiyle beraber 3 gün boyunca bayram kutlanacak. Erzurum'un ilçelerinde namazın ne zaman kılınacağı ise merak ediliyor. 

Erzurum'un Palandöken ilçesinde namaz 06.15'te kılınacaktır.

Erkeklere vaciptir ve 2 rekat olarak kılınır.

Kılınışı ise şöyle:

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunmaktadır.

Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

Erzurum Palandöken'de bayram namazı 06.15'te kılınacak - 1. Resim

2. rekatta, İmam önce Fatiha ve bir sure okur. Ardından iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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