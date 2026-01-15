Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Gruptaki iddialarını sürdürmek isteyen iki ekibin mücadelesi öncesi yayın saati ve kanal bilgileri futbolseverlerin odağında yer alıyor.

Türkiye Kupası grup aşamasında heyecan, Erzurum'da oynanacak kritik randevu ile devam ediyor. Gruptaki ilk maçında mağlubiyet alan ev sahibi Erzurumspor FK, taraftarı önünde puan almayı hedeflerken, ilk maçını kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Çaykur Rizespor ise avantajını korumak için sahaya çıkacak. Peki, Erzurumspor-Çaykur Rizespor hangi kanalda?

ERZURUMSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta müsabakası, 15 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

İstatistiklere bakıldığında, iki takım bugüne kadar toplamda 9 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünde Çaykur Rizespor galip gelirken, Erzurumspor FK 2 kez sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu ve 4 maçta ise eşitlik bozulmadı.

ERZURUMSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanını yakından takip etmek isteyen taraftarlar için maçın yayıncı kuruluşu belli oldu. Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Müsabaka, şifresiz yayınla izleyicilere ulaştırılacak.

Grupta zirvede yer alan Çaykur Rizespor, deplasmandan puanla dönerek liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

