Eskişehir'de yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. "Eskişehir'de (Tepebaşı) sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Eskişehir'de haftanın ilk günü su kesintisiyle güne başladı. ESKİ (Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi), kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında birçok mahallede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi Eskişehir güncel su kesintisi listesi...

ESKİ duyurdu! Eskişehirde (Tepebaşı) sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

ESKİŞEHİR'DE (TEPEBAŞI) SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Eskişehir’de belirli ilçe ve mahallelerde yaşanan su kesintileri, meydana gelen arızalar nedeniyle uygulanıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından yapılan duyurularda, çalışmalar süresince su kesintisinin zorunlu olduğu belirtildi.

ESKİ duyurdu! Eskişehirde (Tepebaşı) sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Şehit Ali Usta Sokak’ta şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle, 19 Ocak 2026 saat 11.15’ten itibaren mahallenin bir bölümünde zorunlu müdahale ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası