Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya’nın yeni bölüm takvimi izleyiciler tarafından yakından izleniyor. Yılbaşı yayın akışındaki değişikliklerin ardından dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, Eşref Rüya 28. bölüm tarihi...

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’u başrollerde buluşturan Eşref Rüya, yayınlandığı günden bu yana her bölümüyle gündem olmayı sürdürüyor. Yeni yıl haftasına girilmesiyle birlikte Kanal D yayın akışında yapılan değişiklikler, dizinin takipçilerini de yakından ilgilendiriyor. Özellikle 28. bölümün ne zaman yayınlanacağı ve bu hafta dizinin ekrana gelip gelmeyeceği soruları, izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

EŞREF RÜYA BU HAFTA VAR MI?

Kanal D’nin 7 Ocak haftasına ait yayın akışında Eşref Rüya’nın yeni bölümü yer almamıştı. Yılbaşı tatili nedeniyle televizyon kanallarında birçok dizi kısa süreli yayın arası verirken, Eşref Rüya da bu yayın molasından etkilenen yapımlar arasına girmişti. 31 Aralık haftasında yeni bölümü yayınlanmayan dizinin, 28. bölüm tarihi netleşti. Dizi bu hafta ekrana gelecek.

Eşref Rüya bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 28. bölüm tarihi

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D’nin paylaştığı yayın planına göre Eşref Rüya’nın 28. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizi, normal yayın gününde ve saatinde yani 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Böylece yılbaşı arasının ardından dizi, kaldığı yerden devam edecek.

EŞREF RÜYA 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Eşref Rüya’nın 28. bölümüne ait ilk fragman da yayınlandı. Fragmanda Nisan’ın vurulmasının ardından hastanede gözlerini açtığı ancak burada da güvende olmadığı görülüyor. Eşref’in Nisan’ı korumak için verdiği mücadele öne çıkarken Nisan’ın hastaneden kaçırılması yeni bölümde tansiyonun yükselecek.

