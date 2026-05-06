Eşref Rüya, kadrosuna usta bir ismi dahil etti. Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Ali Sürmeli, dizide Celo Ağa rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Eşref'in yeni düşmanı Celo Ağa'yı canlandıran Ali Sürmeli kimdir?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Eşref Rüya, izleyicisine büyük bir sürpriz hazırladı. Temposu hiç düşmeyen diziye bu hafta itibarıyla Ali Sürmeli katılıyor. Usta oyuncu, karanlık dünyası ve sarsılmaz otoritesiyle çok konuşulacak Celo Ağa karakterine hayat verecek. Celo Ağa, ilerleyen süreçte Eşref’in direncini sınayan ve planlarını sekteye uğratan en tehlikeli engellerden biri olacak.

BELANIN AĞABABASI!

Demir parmaklıklar ardında kurduğu düzeni dış dünyaya da taşımayı başaran Celo Ağa, hapishanenin gayriresmî hükümdarıdır. Yıllar süren mahkûmiyeti boyunca hem içeride hem de dışarıda geniş bir nüfuz ağı kurmuştur. Bu karanlık figür, otoritesine gölge düşürenleri acımasız yöntemlerle cezalandırmaktan çekinmez.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Sürmeli, 7 Nisan 1959'da Bingöl'ün Solhan ilçesinde Zaza kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Aslen Muş'un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyündendir.Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Kovancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandırdı. Daha sonra, Çarpışma adlı dizide Cansız rolünü canlandırdı. Daha sonra, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol aldı. 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Adım Farah dizisinde Orhan Koşaner karakterini canlandırmıştı.



