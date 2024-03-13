Eurocup yarı final tek maç mı? Eurocup formatı

Eski adı ULEB Kupası olan Eurocup yarı final maçının tek maç olup olmadığı merak edilmişti. Bu akşam Beşiktaş Emlakjet ile Hapoel Tel Aviv mücadele etti. Beşiktaş bugün oynanan maçın ardından BKT EuroCup’ta yarı finale yükseldi. İşte Eurocup formatı...

EuroCup'ta bu akşam oynanan Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv maçının ardından yarı final maçının formatı araştırıldı. Beşiktaş'ın yarı finale adını yazdırmasının ardından detaylar gündemde yer aldı.

EUROCUP YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

Euroleague Basketball şirketi tarafından düzenlenen Eurocup'ı kazanan takım bir sonraki sene EuroLeague'de yer alma hakkı kazanıyor.

Eurocup formatı şöyle:

Gruplarda ilk 4 sırayı almış olan 24 takım son 32'de yarışır. 4 takımdan oluşan 8 grup oluşmaktadır. Son 32'de gruplardan ilk 2 sırayı almış olan 16 takım sekizli finale yükselir. Çapraz eşleşmeli olan bu kısım deplasmanlı oynanır ve sayı avantajı uygulanır. Kazanan takım ise çeyrek finale yükselir

Çeyrek finalde sekizli finali kazanan 8 takım çapraz eşleşmede eşleşir ve deplasmanlı yarışır. Toplam sayıya bakılır ve son 16'da daha başarılı olan takımın ikinci olan maçı evinde oynanmaktadır.



Yarı finalde de çeyrek finali kazanan 4 takım çapraz eşleşme ile deplasmanlı olarak mücadele eder. Son 16 turunda daha iyi olan takım ikinci maçı kendi evinde oynar.

Finalde ise sona kala 2 takım mücadele eder. Deplasmanlı olarak oynanan final son 16 sıralamalarında en iyi olan takım ikinci maçı kendi evinde oynar.