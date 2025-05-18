Evli çift üretti, şimdi her yere kiralıyorlar! Depremden ilham aldılar, yerli ve milli dron yaptılar

Kocaeli’de mühendis çiftin geliştirdiği çok amaçlı drone, afet müdahalelerinde aydınlatma, yıkama ve yangın söndürme gibi işlevleri bir arada sunuyor. Çift, dronun otel ile kamu binalarına kiralanabildiğini söyledi.

Kocaeli'de Melih Biçer (25) ve eşi Pelin Biçer'in (23) öncülüğünde kurulan firma, Bilişim Vadisi'nde yer alan merkezinde yaklaşık yüzde 60 yerlilik oranıyla çok amaçlı endüstriyel dron üretimi yapıyor.

Firma, 6 Şubat depreminin ardından yaşanan aydınlatma eksikliğinden ilham alarak geliştirdiği genel maksatlı dron ile geceyi adeta gündüze çeviren aydınlatma sağlayabiliyor. Ayrıca aynı dron ile yangın söndürme ve yıkama işlemleri de gerçekleştirilebiliyor.

"AYDINLATMA, YIKAMA VE SÖNDÜRME İŞLEMLERİ YAPABİLİYORSUNUZ"

Melik Biçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Uzay Bilimleri Mühendisliği'nde son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bilişim Vadisi Teknopark'ta firmamızın genel merkezi var. Teknopark bünyesinde geliştirdiğimiz cihazlarımızda genel maksatta işe yarayabilen bir dron geliştirdik. İlk çıktığımız yolda aslında bize en üzen geçtiğimiz yıllardaki deprem afetiydi. Deprem afeti yaşandığı sırada geceleri enkaz üstünde aydınlatma sağlanamıyordu. Biz kendi bünyemizde 350 bin lümenlik aydınlatma dronları yaptık. Tek bir tane dronumuz var. Bu dronun üzerine veya altına taktığınız podlar vasıtasıyla aydınlatma, yıkama ve söndürme işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani aslında bir genel maksat dronuyla istediğiniz herhangi bir işi yapabiliyorsunuz. Şu an için geliştirdiğimiz 4 farklı podumuz var. Bunlar yıkama podları, aydınlatma podları ve söndürme podları olarak geçiyor.

"YÜKSEK KATLI BİNALARI İTFAİYE GELMEDEN SÖNDÜRMEYE BAŞLAYABİLİYORUZ"

Özellikle hastane ve otel gibi yüksek binalarda yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirmek için söndürme podları geliştirdiklerini vurgulayan Biçer, "Büyük kamu binaları, hastaneler ve otellerde yaşanabilecek yangınlara dronlar ile erken müdahale sağlayabilir miyiz diye düşündük. Geliştirdiğimiz söndürme podları sayesinde dron, itfaiye ekipleri gelmeden yangına müdahale edebiliyor. Bu hizmeti otellere kira yöntemiyle sunmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan da, konakladıkları otellerde bu tür bir güvenlik altyapısının olup olmadığını sormalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

"3 GÖREV, TEK DRON"

350 bin lümenlik aydınlatma kapasiteli dronlar geliştirdiklerini aktaran Melih Biçer "Bunlar ne demek? Geceyi gündüze çevirmek demek, yapay bir güneş demek. Biz aynı dronlarla, aynı alt yapıyla ve aynı sistemde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Yani satın aldığınız ve kiraladığınız herhangi bir teknolojiyle hem dış cephe temizleme, hem gece aydınlatma faaliyeti yürütebiliyorsunuz hem de bunu yangın söndürme teknolojilerini kullanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"YERDEN 100 METREYE KADAR PÜSKÜRTME TEKNOLOJİSİ"

Geliştirdikleri dronun 15 kilograma kadar yük taşıyabildiğine dikkat çeken Melih Biçer, sözlerine şöyle devam etti:

Yerde bulunan yüksek basınçlı pompalar sayesinde, tanktan alınan kimyasallar veya su, hortum aracılığıyla yukarıya, dronun bulunduğu noktaya iletilebiliyor. Şu ana kadar 100 metre yüksekliğe kadar püskürtme yapabildik. Güçlü pompa ve sistemlerle bu mesafeyi daha da artırmak mümkün. Tüm tasarımlar, patentler, faydalı modeller bize ait. Şu an Türkiye'deki dron firmaları arasında ya da uluslararası anlamda dron patentleri noktasında firmamız çok ciddi hacme sahip. Artık seri üretim aşamasına geldik. Üretim bantlarımızı ayarladık, makinelerimizi ayarladık. Takriben ayda 10'a yakın dron üretebilecek kapasitemiz var. Eşim de benim gibi bir mühendis. İkimiz de İTÜ'de bir mühendisiz.

"DAHA MEZUN OLMADAN GEÇTİĞİMİZ YIL DRONE FİRMAMIZI KURDUK"

İTÜ Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Pelin Biçer ise "Geçtiğimiz yıl daha mezun olmadan dron firmamızı kurduk. KOSGEB'ten 2 milyon TL'lik hibe alarak bu firmayı kurduk. Ana merkezimiz Bilişim Vadisi'nde. Üretimlerimizi açtığımız iş yerinde yapmaya devam ediyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu, şirketimizin ortaklarından bir tanesi. TÜBİTAK'tan destekler aldık, devlet destekleriyle kurulduk ve üretimlerimize burada devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"AFET DRONLARI ÜZERİNE DE ÇALIŞIYORUZ"

Pelin Biçer, üniversitenin ilk yıllarında dron geliştirmeye başladıklarını ifade ederek, "6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra aydınlatma dronları geliştirmeye karar verdik. Enkazın aydınlatılması amacıyla Japonya'dan getirtilen dronları öğrendik. 'Bunu biz de yapabiliriz, ülkemizde geliştirebiliriz' dedik. Aydınlatma dronu, ardından yıkama, püskürtme potları geliştirdik. Piyasadan gelen talebe göre geliştirmelerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda afet dronları üzerine de çalışıyoruz.

Aydınlatma dronumuz bir stadyumun direklerinden bir tanesi kadar. 350 bin lümenlik devasa bir ışık yayabiliyor. Yere tamamen bağlı. Pirize bağlayıp çalıştırabiliyorsunuz ve sınırsız bir uçuş sağlıyor bu sayede. Dronu indirip aydınlatmasını değiştirip farklı bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece kaldırıp havada tutabiliyorsunuz. İçeriğindeki yazılım sayesinde zaten havada kendisi kalabiliyor. Aydınlatmayı da sınırsız şekilde sağlayabiliyorsunuz" dedi.

"YERLİ TEK ENDÜSTRİYEL DRON ÜRETİCİSİYİZ"

Son olarak Pelin Biçer, "Şu an Türkiye'de online satış kanallarında yerli ve endüstriyel drone üreten tek firmayız. Başka yapan herhangi bir firma yok. Online mağazalara bakıldığında şu anda dron üreten ve satan bir tek biz varız. Şu anda Türkiye'de kilogram ihracat bedeli 1,5 dolarken biz sattığımız ürünle bunu kilogram başına bin doların üzerine çıkartabiliyoruz ki, bu neredeyse bin katı kadar bir değer sağlamış oluyor. Dron endüstrisi çok yeni bir alan olduğu için bu alanın uzmanı çok az. Biz burada aynı zamanda lise öğrencilerini de yetiştiriyoruz. 15 ortaklı bir firmayız ve genç mühendislerle büyümeye devam ediyoruz" sözlerine ekledi.