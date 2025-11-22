Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gözler ilk 11'lere çevrildi
Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Eflatun sarılı takım, ligde çıktığı 12 maçta iki galibiyet ve beraberlik ile 8 mağlubiyet alırken kırmızı-siyahlı ekip oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 kez yenilgi yaşadı. Peki, Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...
Eyüpspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig maçı dikkat çekiyor. Eflatun sarılı takım, 8 puanla 17. sıradadır.
rOrhan Ak idaresindeki Eyüpspor, ligdeki son 3 maçında puan alma şansını yakalayamadı. Fatih Karagümrük ise 7 puanla 18. ve son sıradadır. İşte Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi...
EYÜPSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
EYÜPSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?
Eyüpspor'da sakatlıkları nedeniyle Luccas Claro ve Umut Meraş, Karagümrük'te ise Ahmet Sivri müsabakada forma giyemeyecek.
Şu anda ilk 11'ler açıklanmamıştır. Karşılaşmaya son 1 saat kala kadroların duyurulması bekleniyor.