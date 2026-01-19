Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?
Eyvah Eyvah 2 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği yapım, vizyona girdiği dönemde gişe rekorları kırarken, günümüzde de popülerliğini koruyor. Bu nedenle Eyvah Eyvah 2 filminin çekim yerleri, oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Hüseyin Badem ve Firuzan’ın maceralarının devam ettiği Eyvah Eyvah 2, izleyicileri bir kez daha Çanakkale’nin atmosferine davet ediyor. İlk filmde İstanbul’da babasını arayan Hüseyin’in, bu kez memleketi Geyikli’ye dönerek aşık olduğu Müjgan’a kavuşma çabaları filmde ekrana geliyor. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?
EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Eyvah Eyvah 2 filminin çekimleri, Kuzey Ege’de gerçekleştirildi. Filmin ana hikayesi, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı olan Geyikli beldesinde geçerken hikayenin bir kısmıda Bozcaada'da geçiyor.
EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?
Demet Akbağ
Ata Demirer
Özge Borak
Salih Kalyon
Alican Yücesoy
Tanju Tuncel
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Meray Ülgen
Selçuk Uluergüven
Tarık Ünlüoğlu
Şener Kökkaya
Bican Günalan
Teoman Kumbaracıbaşı
Murat Serezli
Şehsuvar Aktaş
Hande Dane
Caner Alkaya
Okan Çabalar
Rafi Emeksiz
Kahraman Sivri
Özkan Çınarlı
Neslihan Aka
Hamdi Alp
EYVAH EYVAH 2 KONUSU NE?
Babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleşiren Hüseyin'in aklı Hemşire Müjgan'dadır. Ancak kasabaya yeni tayin olan yakışıklı bir doktor, Hüseyin için işleri iyice zorlaştırır. Rakibi olan doktoru saf dışı bırakmak için türlü oyunlara başvuran Hüseyin, her denemesinde kendini birbirinden komik ve rezil durumlara düşürmekten kurtulamaz.
Hüseyin’in bu zorlu yolculuğunda en büyük yardımcısı yine sahnelerin yıldızı Firuzan olur. Firuzan’ın akıl vermesiyle Müjgan’a evlilik teklif etmeye çalışan Hüseyin’in başına gelmedik olay kalmaz. Müjgan’ın ailesinin Edremit’ten Geyikli’ye gelişiyle birlikte olaylar gelişir.