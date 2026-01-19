Eyvah Eyvah 2 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği yapım, vizyona girdiği dönemde gişe rekorları kırarken, günümüzde de popülerliğini koruyor. Bu nedenle Eyvah Eyvah 2 filminin çekim yerleri, oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Hüseyin Badem ve Firuzan’ın maceralarının devam ettiği Eyvah Eyvah 2, izleyicileri bir kez daha Çanakkale’nin atmosferine davet ediyor. İlk filmde İstanbul’da babasını arayan Hüseyin’in, bu kez memleketi Geyikli’ye dönerek aşık olduğu Müjgan’a kavuşma çabaları filmde ekrana geliyor. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filminin çekimleri, Kuzey Ege’de gerçekleştirildi. Filmin ana hikayesi, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı olan Geyikli beldesinde geçerken hikayenin bir kısmıda Bozcaada'da geçiyor.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ

Ata Demirer

Özge Borak

Salih Kalyon

Alican Yücesoy

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Meray Ülgen

Selçuk Uluergüven

Tarık Ünlüoğlu

Şener Kökkaya

Bican Günalan

Teoman Kumbaracıbaşı

Murat Serezli

Şehsuvar Aktaş

Hande Dane

Caner Alkaya

Okan Çabalar

Rafi Emeksiz

Kahraman Sivri

Özkan Çınarlı

Neslihan Aka

Hamdi Alp

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NE?

Babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleşiren Hüseyin'in aklı Hemşire Müjgan'dadır. Ancak kasabaya yeni tayin olan yakışıklı bir doktor, Hüseyin için işleri iyice zorlaştırır. Rakibi olan doktoru saf dışı bırakmak için türlü oyunlara başvuran Hüseyin, her denemesinde kendini birbirinden komik ve rezil durumlara düşürmekten kurtulamaz.

Hüseyin’in bu zorlu yolculuğunda en büyük yardımcısı yine sahnelerin yıldızı Firuzan olur. Firuzan’ın akıl vermesiyle Müjgan’a evlilik teklif etmeye çalışan Hüseyin’in başına gelmedik olay kalmaz. Müjgan’ın ailesinin Edremit’ten Geyikli’ye gelişiyle birlikte olaylar gelişir.

