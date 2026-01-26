Finans piyasaları yeni haftaya ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikası kararlarına odaklanarak giriyor. FED’in 2026 yılına ilişkin ilk faiz kararı hem döviz kurları hem emtia fiyatları hem de borsalar açısından sond erece kritik. Kamuoyu ise şimdi ''FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?'' sorularının cevaplarını merakla araştırıyor. İşte ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve beklentiler...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerinden Avrupa ülkeleriyle yaşadığı kısa süreli gerilim, haftanın ilk bölümünde risk iştahını baskıladı. Tansiyonun düşmesiyle birlikte küresel piyasalarda kısmi bir toparlanma görülürken tüm gözler ''FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

FED OCAK 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası 2026 yılının ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısını 27-28 Ocak tarihlerinde grçekleştirecek. 2 günlük toplantının ardından alınan FED faiz kararı 28 Ocak 2026 Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak.



FED FAİZ KARARINDAN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Para piyasalarında oluşan genel görüşe göre Fed’in Ocak ayı toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Analistler Fed’in ilk faiz indirimi için yaz aylarını işaret ederken haziran ayında indirim yapılabileceği ifade edildi. Yatırımcılar ise şimdi Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara odaklandı.



2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Ocak 27-28

Mart 17-18

Nisan 28-29

Haziran 16-17

Temmuz 28-29

Eylül 15-16

Ekim 27-28

Aralık 8-9

