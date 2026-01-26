Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı peş peşe geldi. Türkiye genelinde hava koşullarının giderek sertleşeceği belirtilirken bazı illerde sarı kodlu uyarı da yapıldı. Vatandaşlar ise ''Bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Meteoroloji tarafından batı ve güney bölgelerde etkili olması beklenen sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgarlar için peş peşe uyarılar yapıldı. Vatandaşların “Bugün hava nasıl, yağmur var mı?” sorusuna cevap olacak detaylar belli oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri ve uyarılar...

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kuzey, iç ve Batı bölgelerde bulutlu hava etkili oluırken Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ağırlıklı olmak üzere birçok şehirde yağışlı hava etkisini gösterecek.

Batı kesimlerde de gökyüzü gün boyunca kapalı olacak, bazı bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bugün yağmur ve sağanak yağış birçok bölgede etkili olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in Batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz ve Kıyı Ege’de gök gürültülü sağanakların zaman zaman şiddetini artırması, bazı bölgelerde kısa sürede yoğun yağış görülmesi öngörülüyor. Yüksek kesi,mlerde ise yağmurun yer yer karla karışık yağmur ve kara dönme ihtimali bulunuyor.

FIRTINA BEKLENİYOR MU?

Bugün birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun Güney kesimlerinde rüzgarın Güney yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına şiddetine ulaşması öngörülüyor.

Saatte 50 ila 90 kilometre hızlara çıkabilecek rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor. Doğu Akdeniz’de de denizlerde de fırtına beklendiği MGM tarafından açıklandı.

