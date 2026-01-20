Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Bankalar Birliği sürecine ilişkin yaptığı açıklama, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kulübün mali yapısına dair atılan adım, uzun süredir devam eden yapılandırma sürecini gündeme taşıdı. Peki, Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Bankalar Birliği kapsamında yürütülen borç yapılandırma sürecine ilişkin son dakika bilgilendirmesi paylaştı. Yapılan açıklamada, kulübün söz konusu anlaşma kapsamındaki borçlarına dair açıklama yapıldı. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'nden çıkıp çıkmadığı merak ediliyor.

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTI MI?

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Bankalar Birliği kapsamında yer alan tüm borçlar tamamen kapatıldı. Kulüp, bu gelişmeyle birlikte Bankalar Birliği anlaşmasından resmen çıkıldığını duyurdu. Açıklamada, sürecin bugün itibarıyla tamamlandığı bilgisine yer verildi.

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, ne anlama geliyor? Açıklama geldi

Kulüp yönetimi, Bankalar Birliği’nden çıkışın mali bağımsızlık ve sürdürülebilir bir gelecek açısından önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca sürece katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür edilirken, bu adımın camia adına hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Bu gelişme, kulübün finansal yönetiminde yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Fenerbahçe Spor Kulübü 20 Ocak 2026 Salı günü yaptığı açıklamada, Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı. Ardından "Bankalar Birliği'nden çıkmak" ne anlama geliyor, merak edildi. Bankalar Birliği'nden çıkmak, bir kulübün TBB ile yapılan finansal yeniden yapılandırması kapsamında bulunan bütün borçlarını, ana para ve faiz olmak üzere, ödeyerek tamamen kapatması anlamına geliyoe. Bu da kulüplerin mali bağımsızlık kazanmasını ve borca giden gelirlerinin serbestçe kullanma hakkında sahip olduğunu gösteriyor.

