Fenerbahçe Başkanlık seçimi saat kaçta? Ali Koç ve Saadettin Saran karşı karşıya

Fenerbahçe’de gözler başkanlık seçiminde. Olağanüstü genel kurul bugün başlarken Ali Koç ile Sadettin Saran’ın yarışacağı kongrede rekor katılım bekleniyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı iki gün sürecek. İlk gününde başkanlık divanı seçimi, denetim raporlarının okunması ve adayların son konuşmaları gerçekleştirilecek. Bu süreçte genel kurul üyeleri de kürsüye çıkarak görüşlerini paylaşabilecek.

Seçim günü ise 21 Eylül Pazar sabahı saat 10.00’da başlayacak ve saat 17.00’ye kadar devam edecek. 50 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminin ardından sandıklar topluca açılacak ve divan başkanının yönetiminde oy sayımına geçilecek.

NASIL OY KULLANILACAK?

Seçimde oy kullanabilmek için üyelerin aidatlarını yatırmış olması gerekiyor. Fenerbahçe Kulübü’nün resmi açıklamasına göre 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip. Üyeler, kongre alanında kimlik kontrolünün ardından sandıklara yönlendirilecek.

Her üye, kendisine verilen oy pusulasında tercih ettiği başkan adayını işaretleyecek. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra pusulalar sandıklara atılacak ve sayım işlemi tüm üyelerin huzurunda yapılacak. Bu yılki seçimde katılımın rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

SEÇİMDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Fenerbahçe Başkanlığı için yarış, mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran arasında geçecek. Daha önce adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp’in çekilmesiyle yarış iki isim arasında kaldı. Ali Koç, dördüncü kez katıldığı kongrede yeniden seçilerek görevini sürdürmek isterken, Sadettin Saran ise kulüp tarihinin 34. başkanı olmayı hedefliyor.