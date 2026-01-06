Turkcell Süper Kupa 2025 yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, final bileti için kritik bir mücadeleye çıkıyor. Yeni formatla ilk kez düzenlenen organizasyonda tek maç eleme sistemi uygulanırken, Adana’da oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın kadro durumu netlik kazandı. Futbolseverler ''Fenerbahçe-Samsunspor maçında kimler eksik, Fred ve Musaba oynayacak mı?'' sorularına cevap ararken muhtemel ilk 11 şekillenmeye başladı.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Kupa yarı finaline önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Dev karşılaşma öncesi muhtemel ilk 11 belli olurken eksikler de araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçında kimler eksik, Fred ve Musaba oynayacak mı?

Fenerbahçe-Samsunspor maçında kimler eksik, Fred ve Musaba oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor karşısına önemli eksiklerle çıkıyor.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo da kadroda yer almıyor. Ayrıca milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri de yarı final mücadelesinde forma giyemeyecek isimler arasında.r.

Fenerbahçe-Samsunspor maçında kimler eksik, Fred ve Musaba oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇINDA MUSABA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Anthony Musaba, maç kamp kadrosunda yer alıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun görev vermesi halinde Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıkabilecek. Musaba’nın ilk 11’de mi yoksa yedek kulübesinde mi başlayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe-Samsunspor maçında kimler eksik, Fred ve Musaba oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11

FRED OYNAYACAK MI?

Fred kart cezası nedeniyle Fenerbahçe-Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Bu nedenle de Turkcell Süper Kupa yarı finalinde kadroda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe-Samsunspor maçında kimler eksik, Fred ve Musaba oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11



FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması Yeni Adana Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.30’da ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Samsunspor maçında kimler eksik, Fred ve Musaba oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MUHTEMEL İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Wooding Mendes, Soner Gönül, Holse, Marius Moundilmadji

Haberle İlgili Daha Fazlası