Filenin Sultanları, VNL ikinci hafta maçlarında ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile oynayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 15:41 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 15:50 - Güncelleme:

Voleybol, Tvf, Haber

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Milletler Ligi'nde heyecan son hızla devam ederken bu akşam ikinci etap karşılaşmaları başlıyor. İlk etap Antalya'da gerçekleşirken 2. hafta maçları ABD'de yapılacakken karşılaşmaları takip edenler Türkiye kiminle oynayacak, maçları ne zaman gibi aramalara başladı.