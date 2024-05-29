Filenin Sultanları, VNL ikinci hafta maçlarında ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile oynayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milletler Ligi'nde heyecan son hızla devam ederken bu akşam ikinci etap karşılaşmaları başlıyor. İlk etap Antalya'da gerçekleşirken 2. hafta maçları ABD'de yapılacakken karşılaşmaları takip edenler Türkiye kiminle oynayacak, maçları ne zaman gibi aramalara başladı.
Filenin Sultanları'nın ikinci etap mücadeleleri başlarken maçları kiminle yapacağı merak konusu oldu. Voleybol maçı ne zaman araştırılırken TVF, kadroyu da duyurdu.
VNL'de ikinci etap maçları başlıyor. Takvim ise şöyle olacak:
Polonya – Sırbistan | 00.00
Kanada – ABD | 03.30
Hollanda – Çin | 14.30
Güney Kore – Bulgaristan | 19.00
Almanya – Türkiye | 22.30
Kadroda Eda Erdem ilk mücadelelerde yer alamazken şimdi oynanacak olanlar forma giyerken İlkin Aydın sakatlığı sebebiyle yer almayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan kadro şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.
Kaynak: Türkiye Gazetesi