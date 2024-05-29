Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Filenin Sultanları, VNL ikinci hafta maçlarında ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile oynayacak

Filenin Sultanları, VNL ikinci hafta maçlarında ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile oynayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filenin Sultanları, VNL ikinci hafta maçlarında ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile oynayacak
Voleybol, Tvf, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milletler Ligi'nde heyecan son hızla devam ederken bu akşam ikinci etap karşılaşmaları başlıyor. İlk etap Antalya'da gerçekleşirken 2. hafta maçları ABD'de yapılacakken karşılaşmaları takip edenler Türkiye kiminle oynayacak, maçları ne zaman gibi aramalara başladı.

Filenin Sultanları'nın ikinci etap mücadeleleri başlarken maçları kiminle yapacağı merak konusu oldu. Voleybol maçı ne zaman araştırılırken TVF, kadroyu da duyurdu.

VNL'de ikinci etap maçları başlıyor. Takvim ise şöyle olacak:

Polonya – Sırbistan | 00.00 

Kanada – ABD | 03.30

Hollanda – Çin | 14.30

Güney Kore – Bulgaristan | 19.00

Almanya – Türkiye | 22.30

Filenin Sultanları, VNL ikinci hafta maçlarında ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile oynayacak - 1. Resim

Kadroda Eda Erdem ilk mücadelelerde yer alamazken şimdi oynanacak olanlar forma giyerken İlkin Aydın sakatlığı sebebiyle yer almayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan kadro şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı! Anlattıkları korkunç: Yere yatırıp kafasını tekmelemiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugünün voleybol maçları programında Almanya ile Türkiye karşılaşması var - HaberlerBugünün voleybol maçları programında Almanya ile Türkiye karşılaşması varKanser tedavisi gören Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti - HaberlerKanser tedavisi gören Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti29 Mayıs Fethin 571.yıl dönümünde otobüs, vapur, metro, metrobüsler ve tramvay, ücretsiz oldu! Marmaray ise bedava değil - Haberler29 Mayıs Fethin 571.yıl dönümünde otobüs, vapur, metro, metrobüsler ve tramvay, ücretsiz oldu! Marmaray ise bedava değilUniversity Florida’yı tam bursla kazanan Muhammet Enes Bilek, Elazığ’da yaşıyor - HaberlerUniversity Florida’yı tam bursla kazanan Muhammet Enes Bilek, Elazığ’da yaşıyorİlkin Aydın, sakatlığı nedeniyle VNL ikinci etap maçlarında yer almayacak - Haberlerİlkin Aydın, sakatlığı nedeniyle VNL ikinci etap maçlarında yer almayacakMilletler Ligi'nin ilk etabında sakatlığı nedeniyle yer almayan Eda Erdem, ikinci etap maçlarında forma giyecek - HaberlerMilletler Ligi'nin ilk etabında sakatlığı nedeniyle yer almayan Eda Erdem, ikinci etap maçlarında forma giyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...