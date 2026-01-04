Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından, Kazancı Holding'in kurucusu Ali Metin Kazancı, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ali Metin Kazancı'nın vefat haberi AKSA'nın sosyal medya hesaplarından doğrulandı. Vefat haberi ardından Ali Metin Kazancı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, AKSA'nın kurucusu Ali Metin Kazancı kimdir?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından, Kazancı Holding'in kurucusu Ali Metin Kazancı'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan Kazancı, 2 milyar doları aşan servetiyle tanınıyordu. Eğitime verdiği önemle öne çıkan Kazancı, Rize ve Malatya başta olmak üzere birçok şehirde okul yaptırdı, okullara teknolojik destek sağladı ve hayır işleriyle biliniyordu.

AKSA'NIN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURULDU

Yayımlanan duyuruda; "Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Ali Metin Kazancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 4 Ocak 2026 Pazar günü ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacak olup Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Mekanı cennet olsun." denildi.

ALİ METİN KAZANCI KİMDİR?

Ali Metin Kazancı, iş hayatına 1950 yılında adım atmıştır.

Kazancı Holding’in temellerini de yine bu dönemde atan Ali Metin Kazancı, Grup Şirketlerini oluşturan girişimlerinin temeli olan Watt Elektrik Motor Fabrikası’nı 1968 yılında kurmuştur. Başarılı teşebbüsleriyle 1983 yılı itibarıyla enerji sektöründe çeşitli şirketler kuran Ali Metin Kazancı, 1994 yılında şirketleri holding yapısı altında toplamıştır.

Ali Metin Kazancı, Kazancı Holding Onursal Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

