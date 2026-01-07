Sermaye piyasalarının yakından takip ettiği halka arzlardan biri daha yatırımcıların gündemine girdi. Yatırımcılar ''Formül Plastik halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?'' sorularının cevaplarını araştırıyor. Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.’nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanırken, talep toplama tarihleri, pay fiyatı, dağıtım yöntemi ve katılım endeksine uygunluk gibi kritik başlıklar da netlik kazandı.

Formül Plastik (FRMPL) Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından halka arz sürecine girerek yatırımcıların gündemine oturdu. 7-9 Ocak tarihleri arasında talep toplayacak olan şirketin halka arz fiyatı, dağıtılacak pay miktarı ve katılım endeksine uygunluğu merak edilirken, Formül Plastik’in faaliyet alanı ve büyüme hedefleri de yakından takip ediliyor. Peki, Formül Plastik halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Formül Plastik halka arzı 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama süreci her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak, halka arz bireysele eşit dağıtım yöntemiyle uygulanacak.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Formül Plastik (FRMPL) halka arzda satışa sunacağı payların birim fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesinde açıklandı.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Formül Plastik halka arzında toplam 40 milyon adet pay dağıtılacak. Bireysele eşit dağıtım yapılacağı için yatırımcı başına düşecek lot sayısı, talep eden kişi sayısına göre değişecek, kesin rakamlar talep toplama sonrası netleşecek.

FORMÜL PLASTİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Formül Plastik halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

FORMÜL PLASTİK NE İŞ YAPAR?

1992 yılında kurulan Formül Plastik, plastik boru ve bağlantı elemanları üretimi yapıyor. Şirket altyapı, üstyapı ve endüstriyel projelere yönelik PVC, PE-RT ve sessiz boru sistemleri üretimiyle hem yurt içi pazarda hem de ihracatta faaliyet gösteriyor.

FORMÜL PLASTİK HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

