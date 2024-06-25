Fransa'da Kylian Mbappe, sarı kart görmesi halinde cezalı olacak

EURO 2024'te heyecan sürerken bu akşam Fransa ile Polonya mücadele edecek. Futbol devlerinden biri olan Mbappe oynayacak mı, oynamayacak mı merak edilirken maçın muhtemel 11'leri de gündeme geldi. D Grubu üçüncü karşılaşmasına saatler kala eksik oyuncular belli oldu.

Bu akşam Fransa ile Polonya karşı karşıya gelecek. Milyonların beklediği maça kısa süre kalmasıyla beraber Kylian Mbappe neden yok, sakat mı araması yükseldi. Fransa grup liderliği için sahaya çıkacak.

KYLİAN MBAPPE BU AKŞAM OYNAYACAK MI?

BVB Dortmund Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadelede Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kart alması halinde son 16 turunda forma giyemeyecek.

Bu akşamki karşılaşmada yer alıp almayacağı henüz belli olmazken muhtemel kadro şöyle:

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram

Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

FRANSA - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 19.00'da başlarken Marco Guida yönetecek. Yardımcılıklarını ise Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Maçta dördüncü hakem Rade Obrenovic olarak açıklandı.

İkili tarihlerinde 18. defa mücadele edecek olurken Fransa 9 defa, Polonya 3 defa galip oldu. 5 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fransa'nın Polonya karşısında 1 puan alması halinde son 16 turuna yükselecek. 1. maçta Avusturya'yı 1-0'lık skorla yenerken ikinci karşılaşma Hollanda 0-0 olarak sonlandı. Hollanda, 1 gol az atması sebebiyle ikinci sırada yer alırken liderlik için en az 2 gol farklı kazanması gerekecek.

Polonya'nın gruptan çıkma ihtimali olmazken ikili averajdan dolayı turnuvaya veda etti.