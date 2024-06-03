Gaddar dizisinde patron rolünü oynayacak olan Erol Babaoğlu, 1977 yılında doğdu

Gaddar dizisi reytinglere yenik düştü, final tarihi belli oldu

Gaddar dizisi reytinglere yenik düştü, final tarihi belli oldu

Now TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinde finale kısa süre kalırken sürekli duyduğumuz patron ortaya çıkacak. Sevilerek takip edilen dizide yer alacak olan Erol Babaoğlu hakkında kimdir, kaç yaşında soruları araştırıldı.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dizide heyecan devam ederken Gaddar'ın patronu belli olacak. Seyircilerin heyecanla beklediği karakterin gelmesine kısa süre kala Babaoğlu'nun yer aldığı dizi ve filmleri araştırıldı.

EROL BABAOĞLU KİMDİR?

Patron rolünü Erol Babaoğlu oynayacakken dizinin 7 Haziran günü yayınlanacak 20. bölümüyle ekrana veda etmesi bekleniyor.

22 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğan isim, Cağaloğu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İilşkiler bölümünde eğitimlerini tamamladı.

1996 - 1999 aralığında Stüdio Oyuncuları'nda "Tiyatro ve Oyunculuk" eğitimi almasının ardından 1999 - 2002 aralığında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda yer aldı.

Yer aldığı diziler şöyle:

Çırak, Dengeler: Biri Olmak, Gaddar, Deneme Çekimi, Aktris, Arayış Ömer, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Alayına İsyan, Pars: Narkoterör, Kader, Arapsaçı, Cennet Mahallesi, Hayat Bilgisi, Bilincin Haritası, Tatlı Hayat, Üzgünüm Leyla, Ruhsar.