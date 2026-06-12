Galatasaray Üniversitesi bünyesinde bulunan Galatasaray İlkokulu kura çekimi takvimi şimdiden merak konusu oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarını Galatasaray İlkokulu'na kayıt ettirmek isteyen vatandaşlar, kura sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Galatasaray İlkokulu kura çekimi ne zaman?

Galatasaray Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Galatasaray İlkokulu'nun 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt süreci kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi, veliler tarafından yakından takip ediliyor. Çocuklarını okula kayıt ettirmek isteyen aileler, başvuru ve kura takvimine ilişkin duyuruları merakla bekliyor. Peki, Galatasaray İlkokulu 2026-2027 eğitim öğretim yılı kura çekimi ne zaman yapılacak?

2025 KURALARI TEMMUZ AYINDA YAPILDI

2026 yılına ilişkin resmi kura takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl Galatasaray İlkokulu kura çekimi 9 Temmuz'da noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ve okul yetkililerinin huzurunda piyango yöntemiyle gerçekleştirilmiş, yedek liste oluşturulmadan 50 aday öğrenci belirlenmişti. Kurada ismi çıkan öğrencilerin kayıtları ise 10-12 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.

Galatasaray İlkokulu kura takvimi şimdiden merak konusu oldu! GS ilkokulu kura çekimi ne zaman?



2026 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu yıl da kura çekiminin temmuz ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesi ve kayıt sürecinin hemen ardından başlaması bekleniyor. Ancak 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin kesin başvuru, kura ve kayıt takvimi Galatasaray İlkokulu tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.

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