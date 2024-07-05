Gol sonrası hareketinden dolayı Bellingham'a 30 bin avro para cezası ve bir yıl ertelemeli maç cezası verildi

EURO 2024'te heyecan sürerken Jude Bellingham'ın gol sonrası yaptığı hareketin ardından UEFA, ceza verdi. Merih Demiral'a verilen 2 maç cezanın ardından Bellingham'a ceza verildi mi, kesinleşti mi araştırılırken kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu.

EURO 2024'te Bellingham'ın gol sonrasında yaptığı hareket büyük olay olurken sosyal medyada da futbolseverler ceza aldı mı, alacak mı araştırmaya başlamıştı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu ise Bellingham'a ceza verdi.

BELLİNGHAM CEZA ALDI MI, ALACAK MI?

UEFA, Bellingham'a temel terbiye kurallarını ihlal etmesi sebebiyle 30 bin avro para ve bir UEFA müsabakasından men cezası verilirken cezanın bir sene ertelendiği açıklandı.

BELLİNGHAM KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Gol sonrası yaptığı hareket ile büyük tepki çekmesinin ardından UEFA, oyuncuya 30 bin avro para cezası ve bir yıl ertelemeli maç cezası verdi. Yaptığı hareketin tepki almasının ardından futbolcunun açıklaması şöyle olmuştu:

"Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum."

MERİH DEMİRAL CEZASI KESİNLEŞTİ Mİ?

UEFA, Merih Demiral'a bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verirken TFF, CAS'a başvuracak.