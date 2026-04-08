Gran Fondo Antalya 2026 bu yıl 8. kez sporcuları Akdeniz’in gözde turizm merkezlerinden Kemer’de buluşturuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde; Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen organizasyon, hem amatör hem profesyonel sporcuları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Tanıtım toplantısında konuşan Hulusi Şahin, Antalya’nın yalnızca turizm değil spor ve kültür alanlarında da güçlü bir marka haline geldiğini vurguladı. Son yıllarda düzenlenen uluslararası organizasyonlarla şehrin bu alanda önemli bir ivme yakaladığını belirten Şahin, Gran Fondo’nun da bu sürecin önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti. İşte, Gran Fondo Antalya 2026 program takvimi ve detaylar...

Farklı ülkelerden sporcuların katılım göstereceği Gran Fondo Antalya 2026 “Yeşil Gelecek” temasıyla düzenlenecek. Doğayla iç içe parkurlarıyla organize edilen yarış için geri sayım başladı.

Yarışların ilk günü olan 11 Nisan Cumartesi’de tırmanış etabı gerçekleştirilecek. Kemer Olbia Parkı’ndan başlayacak etap, Olympos Dağı eteklerine uzanan zorlu bir parkurdan oluşuyor. Yaklaşık 17,8 kilometrelik mesafeye sahip bu etapta sporcular 800 metreyi aşan bir tırmanış performansı sergileyecek.

GRAN FONDO ANTALYA 2026 PROGRAM TAKVİMİ VE DETAYLAR

11-12 Nisan 2026 tarihlerinde AKRA Gran Fondo Antalya Akdeniz'in incisi Kemer'den start alıyor.



TIRMANIŞ Parkuru

11 Nisan 2026

Kemer Olbia Parkı'ndan başlayıp, Olympos Dağın'ın eteklerine.

Başlangıç: Kemer Olbia Parkı

Bitiş: Olympos Teleferik

Toplam Mesafe: 17,81 km

Toplam Tırmanış: 806 m+

AKRA Parkuru

12 Nisan 2026

Kemer Olbia Parkı'nda başlayıp/biten 98 km'lik parkur.

Başlangıç: Kemer Olbia Parkı

Bitiş: Kemer Olbia Parkı

Mesafe: 98 km

Toplam Tırmanış: 2000 m+

AG TOHUM Parkuru

12 Nisan 2026

Kemer Olbia Parkı'nda başlayıp/biten 48 km'lik parkur.

Başlangıç: Kemer Olbia Parkı

Bitiş: Kemer Olbia Parkı

Mesafe: 48 km

Toplam Tırmanış: 382 m+

