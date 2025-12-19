“Green Card iptal mi edildi, kaldırıldı mı?” gündemdeki haberler nedeniyle birçok kişi bu sorulara cevap arıyor. ABD’de milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Green Card süreciyle ilgili kritik bir karar alındı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunda Green Card olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi (DV) programının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

''Green Card iptal mi edildi, kaldırıldı mı, neden?'' soruları milyonlarca kişinin gündemine yerleşti. Alınan ani karar ise son dönemde yaşanan güvenlik olaylarının ardından masaya yatırıldı.

Green Card iptal mi edildi, kaldırıldı mı, neden? ABD İç Güvenlik Bakanı Noem açıkladı!



GREEN CARD İPTAL Mİ EDİLDİ?

ABD’de kamuoyunda Green Card olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi programı iptal edilmedi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda mevcut uygulamanın geçici bir durdurma olduğu ve programın geleceğine ilişkin nihai kararın daha sonra verileceği bildirdi.

Green Card iptal mi edildi, kaldırıldı mı, neden? ABD İç Güvenlik Bakanı Noem açıkladı!

GREEN CARD BAŞVURULARI ASKIYA MI ALINDI?

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in açıklamasına göre, Çeşitlilik Vizesi yani Green Card başvuruları süresiz olarak askıya alındı. Bakanlık, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne programın derhal durdurulması yönünde talimat verdi.

Şimdilik Green Card yeni başvuru alımı ve çekiliş süreci geçici olarak durdurulmuş durumda. Başvuruların yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir tarih de verilmedi.

Green Card iptal mi edildi, kaldırıldı mı, neden? ABD İç Güvenlik Bakanı Noem açıkladı!

GREEN CARD NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Güvenlik endişeleri sebebi ile Green Card programının askıya alındığı ifade edildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 13 Aralık’ta Brown Üniversitesi’nde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dikkat çekti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin geçmişte Çeşitlilik Vizesi Programı (Green Card) aracılığıyla ABD’ye giriş yaptığı bilgisi paylaşıldı. Olayın ardından programın ulusal güvenlik açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Green Card iptal mi edildi, kaldırıldı mı, neden? ABD İç Güvenlik Bakanı Noem açıkladı!

GREEN CARD KALDIRILDI MI?

Mevcut açıklamalara göre Green Card programı tamamen kaldırılmadı. Fakat programın işleyişi durdurulmuş durumda ve kapasamlı bir inceleme sürecine alındığı belirtiliyor.

ABD yönetimi, göç politikalarında daha sıkı önlemler alınacağını duyururken, Çeşitlilik Vizesi Programı’nın geleceğine ilişkin kararın ilerleyen dönemde netleşeceğini açıkladı.

Green Card iptal mi edildi, kaldırıldı mı, neden? ABD İç Güvenlik Bakanı Noem açıkladı!

KISA SÜRE ÖNCE GOLD CARD UYGULAMASINI BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi göç politikalarında dikkat çeken yeni bir adımı hayata geçirmişti. “Gold Card” adı verilen yeni vize programı resmen yürürlüğe girerken, uygulamanın Green Card’a alternatif olup olmadığı ve ABD vatandaşlığına giden süreci hızlandırıp hızlandırmayacağı merak ediliyordu.

Green Card iptal mi edildi, kaldırıldı mı, neden? ABD İç Güvenlik Bakanı Noem açıkladı!

ABD’de yasal daimi ikamet hakkı sağlayan yeni bir göçmenlik programı Gold Card klasik aile birleşimi, istihdam ya da yatırım temelli göç yollarından farklı olarak doğrudan finansal katkı esasına dayandırıldı.

Trump Altın Kart'ta onaylanan başvuru sahipleri, Green Card benzeri şekilde ABD’de sürekli oturum hakkı elde ediyor ve ilerleyen süreçte vatandaşlık başvurusu yapabiliyor.

Green Card iptal mi edildi, kaldırıldı mı, neden? ABD İç Güvenlik Bakanı Noem açıkladı!

Bireysel Gold Kart başvurularında ABD Hazinesi’ne 1 milyon dolar tutarında katkı sağlanması gerekiyor. Buna ek olarak her başvuru için iadesiz işlem ücreti alınıyor. Kurumsal başvuru seçeneğinde ise şirketler çalışanları adına 2 milyon dolar ödemeli sponsorluk yapabiliyor. Toplanan tüm ödemelerin de doğrudan ABD Hazinesi’ne aktarılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise Green Card başvurularının askıya alınması ve geçici olarak dururulması başvuru sahiplerinin gündeminde.



Haberle İlgili Daha Fazlası