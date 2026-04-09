Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbi için geri sayım başladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşmanın tarihi ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, GS-FB derbi tarihi...

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı program doğrultusunda oynanacak mücadele, zirve yarışında belirleyici rol oynayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’da Rams Park’ta oynanacak karşılaşma, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

GS-FB derbi tarihi! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonluk yarışında puan farklarının minimum seviyede olduğu bu dönemde, iki takım arasındaki derbi yalnızca haftanın değil, sezonun kaderini belirleyebilecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbinin Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş üzerinden mücadele takip edilebilecek.

DERBİ ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken, iç saha avantajını kullanarak kritik derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Taraftar desteğini arkasına alacak sarı-kırmızılı ekip, Rams Park’taki güçlü oyunuyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacağı bu zorlu mücadelede puan alarak yarışta avantaj elde etmek istiyor.

