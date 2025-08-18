Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
GSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı kapsamında 2.750 temizlik görevlisi pozisyonu için başvuru süreci tamamlandı. Adaylar 'GSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak' merak ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 2025 yılı için duyurduğu 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı, özellikle temizlik görevlisi kadrolarına yönelik büyük bir talep gördü. Adaylar, 2.750 temizlik görevlisi pozisyonu için sonuçların açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranı araştırmaya başladı. 

GSB 2750 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 2.750 temizlik görevlisi alımı için başvuru süreci, 9 Ağustos 2025’te başlayıp 18 Ağustos 2025 saat 23.59’da sona erdi. Ancak sonuçların açıklanma tarihi hakkında resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 

Sonuçların açıklanma süreci, Kariyer Kapısı platformu üzerinden şeffaf bir şekilde yürütülecek.

GSB 2750 TEMİZLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

GSB 2.750 temizlik görevlisi alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) sorgulanabilecek. Adaylar, TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

ALIMDA MÜLAKAT YAPILACAK MI?

GSB temizlik görevlisi alımı için mülakat yapılmayacak. Yerleştirmeler, KPSS P94 puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

 

