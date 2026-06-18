2002 yapımı "Halka" (The Ring) filminde hayat verdiği "Samara"' karakteriyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Daveigh Chase, 35 yaşında hayata veda etti. Ani ölüm haberi ardından Daveigh Chase ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Halka'nın "Samara"sı Daveigh Chase kimdir, neden öldü?

2002 yapımı Halka (The Ring) filminde korkutucu karakter Samara'yı canlandıran ve Disney'in Lilo & Stitch animasyonunda Lilo'yu seslendiren Daveigh Chase, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Chase'in uzun yıllardır menajerliğini yapan John Ryan Jr., oyuncunun Los Angeles'ta tedavi gördüğü hastanede menenjitin ardından gelişen sepsis (kan enfeksiyonu) nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Ryan ayrıca, Chase'in ölümünden önce yetersiz beslenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

DAVEİGH CHASE KİMDİR?

Daveigh Elizabeth Chase, 24 Temmuz 1990'da Las Vegas , Nevada'da dünyaya geldi. Chase'in büyük çıkışı, 1998'de Disney animasyon filmi Lilo & Stitch'te (2002) Hawaiili bir kız olan Lilo Pelekai'nin seslendirmesini üstlenmesiyle gerçekleşti. Chase, bu projesindeki performansıyla 2003 yılında Annie Ödülü'nü kazandı ve devam dizisi Lilo & Stitch: The Series'te başrol oynadı. Chase ayrıca, Japon anime filmi Spirited Away'in Amerikan dublajında ​​10 yaşında bir Japon kızı olan baş karakter Chihiro Ogino'yu seslendirdi.

2002 yılında Chase, The Ring adlı uzun metrajlı filmde Samara Morgan rolünde oynadı. Chase, bu performansıyla 2003 MTV Film Ödülleri'nde "En İyi Kötü Karakter" ödülünü kazandı.

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