Halkbank personel alımı sürecinde sona yaklaşıldı. Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi olmak üzere toplamda 700 yeni personelin istihdam edileceği ilana başvurular tamamlandı. Başvuru süreci ardından gözler sınav takvimine çevrildi.

Halkbank bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 Müfettiş Yardımcısı, 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 250 Uzman Yardımcısı ve 380 Servis Görevlisi olmak üzere toplam 700 personel alınacak.

HALKBANK PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavı yazılı aşaması; 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00’te Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon olmak üzere 11 il ve 12 sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru sırasında sınava girmek istediği merkez seçimini yapabilecektir.

Halkbank personel alımı başvuru süreci tamamlandı!



SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren https://ais.anadolu.edu.tr internet sitesinden alabilecekler.

Halkbank personel alımı başvuru süreci tamamlandı! Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Numarası içeren Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı sınav aşamasında adayların dikkat etmesi gereken hususlar https://ais.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

