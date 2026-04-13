İran’da saldırılarda evi ağır hasar alan yaşlı bir adamın, gelen habercilere buzdolabından meyve ikramında bulunması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa süre içinde hızla yayılan görüntülere çok sayıda yorum yağdı.

Orta Doğu’daki gerilimin gölgesinde İran’dan gelen bir video, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. ABD ve İsrail saldırılarında evi ağır hasar alan yaşlı bir adamın, tüm kayıplarına rağmen sergilediği misafirperverlik yürekleri ısıttı.

Görüntülerde, füze saldırıları sonucu büyük ölçüde yıkılan dairesinde yaşayan yaşlı adamın, çekim yapmak için gelen ekibi sıcak bir şekilde karşıladığı görülüyor. Evin büyük bölümü harabeye dönerken, yalnızca bazı duvarların ve çatının ayakta kaldığı görülüyor. Televizyon ve buzdolabı gibi eşyaların kısmen sağlam kaldığı evde, yaşlı adam elinde kalan sınırlı yiyecekleri gelen habercilere ikram ediyor.

Evinde taş üstünde taş kalmadı ama... İranda yaşlı adamın misafirperverliği yürekleri ısıttı

"NEZAKETİN HAYATTA KALDIĞININ HATIRLATICISI"

İran’ın Bulgaristan Büyükelçiliği tarafından sosyal medya platformu X’te paylaşılan video, “Evi savaş nedeniyle harabe halinde olmasına rağmen kameramanı sıcak bir şekilde karşılıyor ve ona yemek ikram ediyor. İran’da en şiddetli yıkımlarda bile nezaketin hayatta kaldığının güçlü bir hatırlatıcısı” notuyla servis edildi.

Kısa sürede viral olan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Pek çok kişi yaşlı adamın davranışını takdir ederken, yapılan yorumlarda savaşın ortasında bile insanlığın ve nezaketin varlığını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bir kullanıcı, “Bu beni çok üzdü! Bu bana Afganistan'daki halkımı hatırlatıyor. Aynı misafirperverlik. Aynı nezaket. En karanlık günlerinde bile. Soykırımcılar ve savaş çığırtkanları olsa da, onun gibi insanlar ve benim hemşerilerim sayesinde dünya hala güzel.” yorumunda bulunurken, başka bir kişi ise, “Bu tür insanlar gezegenimizde yaşamalı” ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası