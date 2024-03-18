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İkitelli Ataköy metro bugün kullanılır mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İkitelli Ataköy metro bugün kullanılır mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İkitelli Ataköy metrosu bugün, 18 Mart, saat 12.00'de açılmasının ardından kullanılmaya başlanacak. Metro hattının kullanıma açılmasıyla İkitelli Ataköy arası 21,5 dakikaya inecek. İkitelli Ataköy metro hattına dair konular araştırılıyor. İşte, detaylar...

İkitelli Ataköy metro bugün kullanılır mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. İkitelli Ataköy metro hattı bugün saat 12.00'de Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açılacak. İşte, İkitelli Ataköy metro hattına dair detaylar...

İKİTELLİ ATAKÖY METRO BUGÜN KULLANILIR MI?

İkitelli Ataköy metrosu bugün, 18 Mart tarihinde saat 12.00'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açılacak. Açılış sonrası metro hattı bugün kullanılabilecek. 

İKİTELLİ ATAKÖY METRO HATTI AÇILIŞI NEREDE?

İkitelli Ataköy metro hattı açılışı saat 12.00'de İETT Yenibosna Durağı, İETT Garajı Bakırköy'de açılacak. İkitelli Ataköy metro bugün kullanılır mı? - 1. Resim

İKİTELLİ ATAKÖY METRO HAT UZUNLUĞU VE DURAKLARI

İkitelli Ataköy metro hattı toplam uzunluğu 13.4 kilometredir. 12 istasyondan oluşan Ataköy - İkitelli arası 21,5 dakikaya iniyor. Metro; Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko, İkitelli Sanayi duraklarından oluşuyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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