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Haberler > Haberler > İkitelli Ataköy metro açılışı bugün 12.00'de açılacak

İkitelli Ataköy metro açılışı bugün 12.00'de açılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İkitelli Ataköy metro açılışı bugün 12.00&#039;de açılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İkitelli Ataköy ne zaman açılacak, saat kaçta soruları araştırılıyor. Ataköy ve İkitelli arasını 21,5 dakikaya indirecek olan metro hattı bugün açılıyor. Beş ilçeden geçen metro hattının güzergah kullanıcılarını rahatlatacağı düşünülüyor. İşte, detaylar...

İkitelli Ataköy metro ne zaman açılacak, saat kaçta, nerede soruları merak ediliyor. Ataköy, Yenibosna, İkitelli ve Bahariye'den geçecek metro hattına dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

İKİTELLİ ATAKÖY METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

İkitelli Ataköy metrosu bugün, 18 Mart tarihinde saat 12.00'de açılacak. Açılışı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek metro hattı İETT Yenibosna Durağı, İETT Garajı Bakırköy'de açılacak. 

İKİTELLİ ATAKÖY METRO HATTI DURAKLARI

Marmaray Ataköy durağı ile entegre olması planlanan Ataköy - İkitelli metro durakları şu şekilde:

Ataköy

Yenibosna

Çobançeşme

Kuyumcukent

Doğu Sanayi

Mimar Sinan

Evren Mahallesi

İkitelli Caddesi

Mehmet Akif

Bahariye

Masko 

İkitelli Sanayi İkitelli Ataköy metro açılışı bugün 12.00'de açılacak - 1. Resim

İKİTELLİ ATAKÖY METRO KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

12 istasyondan oluşan metro hattının toplam uzunluğu 13,4 kilometredir. Metro hattında Ataköy - İkitelli araso 21,5 dakikaya inecek. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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