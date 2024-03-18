İkitelli Ataköy metro açılışı bugün 12.00'de açılacak

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 09:59 - Güncelleme: 18 Mart 2024 11:50 - Güncelleme:

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İkitelli Ataköy ne zaman açılacak, saat kaçta soruları araştırılıyor. Ataköy ve İkitelli arasını 21,5 dakikaya indirecek olan metro hattı bugün açılıyor. Beş ilçeden geçen metro hattının güzergah kullanıcılarını rahatlatacağı düşünülüyor. İşte, detaylar...