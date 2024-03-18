İkitelli Ataköy metro açılışı bugün 12.00'de açılacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
İkitelli Ataköy ne zaman açılacak, saat kaçta soruları araştırılıyor. Ataköy ve İkitelli arasını 21,5 dakikaya indirecek olan metro hattı bugün açılıyor. Beş ilçeden geçen metro hattının güzergah kullanıcılarını rahatlatacağı düşünülüyor. İşte, detaylar...
İkitelli Ataköy metro ne zaman açılacak, saat kaçta, nerede soruları merak ediliyor. Ataköy, Yenibosna, İkitelli ve Bahariye'den geçecek metro hattına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
İKİTELLİ ATAKÖY METRO NE ZAMAN AÇILACAK?
İkitelli Ataköy metrosu bugün, 18 Mart tarihinde saat 12.00'de açılacak. Açılışı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek metro hattı İETT Yenibosna Durağı, İETT Garajı Bakırköy'de açılacak.
İKİTELLİ ATAKÖY METRO HATTI DURAKLARI
Marmaray Ataköy durağı ile entegre olması planlanan Ataköy - İkitelli metro durakları şu şekilde:
Ataköy
Yenibosna
Çobançeşme
Kuyumcukent
Doğu Sanayi
Mimar Sinan
Evren Mahallesi
İkitelli Caddesi
Mehmet Akif
Bahariye
Masko
İkitelli Sanayi
İKİTELLİ ATAKÖY METRO KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
12 istasyondan oluşan metro hattının toplam uzunluğu 13,4 kilometredir. Metro hattında Ataköy - İkitelli araso 21,5 dakikaya inecek.
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